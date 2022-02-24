近日，在试驾乘了华为和赛力斯联合打造的 AITO 问界 M5 后，之前的许多疑惑都得到了解答，作为华为深度赋能的一款新能源汽车，动点科技带大家体验一下这一次 AITO 问界 M5 的杀手锏——HarmonyOS 智能座舱，并了解其如何帮助驾驶者或者乘客获得更智能的车内空间体验。

HarmonyOS赋能座舱

AITO 问界 M5 问世后，率先搭载来自华为的全新 HarmonyOS 智能座舱。一直以来，传统车机 “应用少、升级慢、体验差” 的三大痛点令人敬而远之，基于人因科技及分布式技术，全新的 HarmonyOS 智能座舱，能够实现更轻松的交互操作、更舒适的交互体验、更简便的获取内容资源、更智慧的功能体验、更便捷的跨设备连接和操控能力，将汽车智能化提升到了新的高度。

为了让用户更专注驾驶，HarmonyOS 智能座舱将华为终端用户熟悉的界面和交互方式迁移至此，通过大面积的可视化交互区以定制化的 UI 设计，让大部分设置和信息一步直达，实现零层级操作，让驾驶者更专注于驾驶，有效提升驾驶安全。

桌面下方常驻的个性化快捷栏 Smart Dock 服务卡片不仅可以根据个人喜好进行调整，还会根据路况、车主状态以及车况等综合分析，主动推荐内容、安全提醒、便捷服务等，让服务一步直达。

AITO 问界 M5 预装了丰富的应用，包括车载地图、华为音乐、华为视频、酷狗、喜马拉雅、优酷等。在堵车时，你可以调用诸如优酷等应用看看视频，也可以选择在驾驶时随时用音乐和听书应用放松心情。

在驾驶过程中，设置界面通过 3D 模拟动效、驾驶模式切换的光影动效、图标微动效以及光随声动的氛围灯动效等细节上的精心设计，让车辆状态一目了然，有效提升驾驶愉悦感。

智能语音车控

AITO 问界 M5 带来了更智能的语音助手小艺。语音车控首次采用华为自研的领先的端云协同架构，同时发挥端侧时延低，云侧大模型大实体的优势，为用户提供更加自然、流畅、快速、准确的语音交互体验。

“小艺小艺，帮我打开车窗……”“小艺小艺，帮我打开按摩”，在两个人一前一后发出指令时，小艺选择优先处理前者的需求，不怕插嘴打断和无效指令，更可实现一句话布置 2 个任务。

小艺支持全界面语音操控，可视即可说，帮助用户更专注于驾驶。它拥有四音区智能识别，能准确识别来自主驾、副驾、后排的指令。在实际体验过程中，对于车窗、空调和按摩等需求，小艺会根据驾驶者和乘坐者的方位来主动迅速判断应该如何执行相应的操作，而不需要事先告知具体方位的车窗打开等需求。而且唤醒小艺后，最高 60 秒的连续对话，无需在每次下达指令时重复唤醒。

除了自动提醒最近日程，小艺还可根据用户的使用习惯和所处场景，智能动态推荐服务和应用，它的建议以服务卡片的形式出现在 Smart Dock 上。小艺还会不断学习，随着使用时间的增加，推荐的内容将更准确。

当进入隧道或车外空气质量不佳时，小艺建议会提醒开启内循环。当车油量/电量过低时，小艺建议会主动提示附近有加油站/充电站，并询问是否需要导航；当车即将到家时，小艺建议会提醒有未取快递，并提供取件码（与你的鸿蒙设备联动）。

比较受到关注的功能是，通过对时间、日期、位置、驾驶时长、驾驶距离、DMS 摄像头监测等信息的分析，小艺可以自动识别出用户处于通勤、休闲和疲劳驾驶等场景，并提供相应建议。尤其是它会依据用户闭眼程度来进行风险等级的划分并进行相应的提示音、语音播报和视觉的疲劳驾驶分级提醒。在自动驾驶技术还未成熟之前，这对于驾驶安全是一种辅助性的功能提升。

Carlog 神器也兼顾隐私

AITO 问界 M5 车内外分别配备有 800 万高清摄像头，可将路上拍到的影像快速传输至手机，满足用户在路途中记录和分享的需求。其中，车内摄像头具备人脸跟随和超级夜视功能，让用户随时捕捉和家人朋友出行的欢乐瞬间。而车外摄像头超广角、超视距、零畸变的特点，让车辆变身移动摄像机，轻松拍出公路大片。

这里笔者体验感知最惊喜的地方在于其人脸识别功能带来的隐私保护效果，华为把人脸识别这种手机上司空见惯的功能迁移至车机，一方面是简化开车上手的体验，另一方面也通过人脸识别来保护本车拥有者（常用驾驶者）的隐私信息，即便碰到车辆被借用的情况，借助人脸识别，就可以打开访客模式，从而避免引发困扰。而当对方还车后，你依旧可以凭借此前保存的人脸信息识别进入驾驶状态，并且之前的驾驶路线记录和设置过的 Smart Dock 等都会 “原地待命”，同时多端信息流转也可照旧推送，不会被其他使用者窥探。

其他细节

除了以上这几点，如果你同时拥有 AITO 问界 M5、支持华为鸿蒙系统的手机和手表（具体功能可能因型号不同略有差异），在登陆同一个华为账号后，能够在 HarmonyOS 分布式技术支持下实现导航、音乐、视频、畅连等服务，在手机、手表和车机间的自然接续、无缝流转。还能在 AITO 问界 M5 车机上的控制中心预置 “温馨回家”、“安心离家” 场景，拥抱人-车-家的全场景互联体验。

AITO 问界 M5 作为业界首款实现手表无感解锁的车型，用户可通过蓝牙或 NFC 的方式使用 HUAWEI WATCH 3（此前的机型或无法解锁）解锁车辆。值得一提的是，除了手机，用户还可通过手表上的车主 APP 进行车辆信息查看、模式切换、锁车、开关车窗以及寻车等操作。可见华为已经把多终端互联这一块拿捏住了。

还需要指出的一点是本次 AITO 问界 M5 的配色，笔者此次试驾的是松霜绿，而内饰则是浅卡其色，搭配在一起既低调又充满活力，而据了解问界 M5 共推出了三款车型，其中后驱版本一款车型，四驱版本两款车型，AITO 问界 M5 共有六款金属车漆颜色、三款内饰颜色，可提供十八种不同风格的配色组合。作为深度参与的一方，这也可以视作华为将其手机配色上的经验和玩法延伸至新能源车的角逐场。

结语

为了给用户提供轻松便捷、体验丰富的沉浸式驾乘体验，传统车企和新能源势力都摩拳擦掌，以抢占下一个时代的出行硬件市场。然而综合考虑人因、设备和环境等因素，如何聚焦驾驶本质，是摆在每一个车企或科技公司面前的难题。

目前来看，AITO 问界 M5 是华为联合赛力斯的一次全新尝试，当 HarmonyOS 智能座舱带来的兼顾驾驶安全和操作效率的交互方式能够得到大众广为认可，那么华为对于智能汽车的重构就成功了。