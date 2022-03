动点出海获悉,新加坡食品科技初创公司 Umami Meats 近日宣布,该公司在目前的 pre-seed 轮融资中共获得 240 万美元。

Umami Meats 在一份声明中表示,本轮融资 Better Bite Ventures 和 Genedant 共同领投,并由 CULT Food Science、Impact Venture、Katapult Ocean、Plug and Play Ventures、Prithvi Ventures、The Yield Lab Asia Pacific 和 Venture for America 等参投。

据悉,Umami Meats 会将这笔资金用于开发植物衍生的生长血清以及打造低成本的海产品养殖生产系统。

Umami Meat 成立于 2020 年,旨在不破坏海洋生态系统和动物生存环境的前提下,生产出营养美味且对人类健康有益的平价养殖海鲜,从而塑造可持续发展的海鲜文化。该公司表示,其养殖海鲜与传统捕捞上来的海鲜具有不相上下的营养与口感,但不含重金属、抗生素和微塑料。

为实现海产品的低成本生产,Umami Meats 采取的措施包括:基于多样化的鱼群建立可生产的苗种;利用鱼类的生长血清实现海产品的平价生产;以及在产品展示和口味测试之前实现生产流程的熟练化。