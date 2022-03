北京时间 3 月 24 日,Insta360 影石正式发布多镜头防抖运动相机 Insta360 ONE RS。一台相机,三个镜头,切换镜头即可满足多种场景下的拍摄需求,实现多镜头随心换,多场景随意拍。作为 Insta360 影石推出的第二款模块化运动相机,ONE RS 带来了全新的 4K 广角增强镜头,主机芯片优化升级,电池容量增大,强强合一,以更出色的影像实力强势登场。

目前,ONE RS 正式发售 3 个版本:双镜头版(4K 广角增强镜头+360°全景镜头)3498 元;4K 增强版 1998 元;一英寸徕卡版 3498。可通过 Insta360 影石京东自营旗舰店与天猫旗舰店购买。

多镜头随心换,多场景随意拍

ONE RS 采用了模块化设计,用户可以根据需要自由选择 4K 广角增强镜头、360°全景镜头和一英寸广角镜头。通过切换不同的镜头模块,ONE RS 既能拍摄 360°全景视频,也能拍摄超高清广角视频,无需在不同相机之间进行权衡取舍,也无需更换相机,即可满足全场景拍摄需求。

ONE RS 全新升级的 4K 广角增强镜头,搭载了 1/2″ 48MP 图像传感器,可拍摄 4K 60fps 视频和 4800 万像素照片。 新增的运动 HDR 模式专为动态拍摄场景研发,能在保持画面平稳的同时平衡曝光,呈现更多明暗细节,打破了以往 HDR 模式局限于静态拍摄的局面。此外 ONE RS 还推出了全新的 6K 宽屏模式。该模式采用了经典的 2.35:1 比例,可一键拍摄超有质感的 6K 电影感影片。

切换 360°全景镜头,可拍摄 5.7K 高清全景视频。无论是滑雪或骑摩托车,都可以专心享受当下,一键拍摄,全方位记录,无需担心构图,后期再自由选取角度和画面,进行编辑。配合自拍杆拍摄,智能算法还能将画面中的自拍杆隐藏,自拍也能获得不可思议的第三人称视角画面。

一英寸广角镜头由 Insta360 影石与徕卡联合设计,拥有目前运动相机中最大尺寸的图像传感器,可拍摄 5.3K 广角视频。细节动人,色彩鲜活,即使在夜间,也能让缤纷夜色跃然呈现。

值得注意的是,目前 ONE RS 的主机和电池可以与 ONE R 的所有镜头模块完美适配,而全新 4K 广角增强镜头与 ONE R 模块的兼容,也将在今年第二季度通过 ONE R 主机的固件更新得以实现,真正诠释了模块化的意义。

全 “芯” 主机,防抖升级

除了全新推出的 4K 广角增强镜头外,ONE RS 主机芯片性能也全新升级,带来更为强大的机内防抖表现,搭配广角镜头使用可以机内直出带有 FlowState 防抖效果的 mp4 格式视频,无需再经过 APP 或 Studio 的后期处理。

ONE RS 的电池模块容量提升了 21%,升级为 1445mAh,广角镜头拍摄 FlowState 模式的 4K 30fps 视频最长可达 88 分钟,全景镜头拍摄 5.7K 30fps 全景视频最长可达 82 分钟,配合模块化设计优点,有效缓解 “电量焦虑”。

此外,主机模块新增 1 个麦克风,三麦收音配合全新降风噪算法,收音更加清晰。 新增 “即时变焦” 功能,搭配广角镜头使用,可实时变焦至 2.7 倍,灵活控制主体远近。相机的 Wi-Fi 传输速率最高提升 50%,素材传输更为高效。

丰富配件,拍摄无局限

ONE RS 在配件方面也有了更加丰富的选择,让用户可以自由拍摄更多场景。

全新的 ONE RS 保护框可与新电池模块适配,拥有可以一按快速拆装的侧开设计,还有新增散热片和内置防风棉,协同优化相机拍摄表现。在所有模块都正确组装并佩戴保护边框的情况下,ONE RS 可以实现 5 米防水,为水上水下拍摄提供坚实的保障。

闪传伴侣则大大地提升了数据传输和剪辑效率。插入相机进行拍摄时,视频优先保存在闪传伴侣中。连接手机后,预览、编辑视频更加畅快。由于不必启用相机 Wi-Fi,既能减少相机电量消耗,也可以节省手机存储空间。

此外,ONE RS 还可搭配潜水壳、ND 滤镜、充电音频转接件等配件使用。

AI 剪辑,一键成片

ONE RS 带来的不只是硬件上的性能升级,Insta360 APP 新增功能及 AI 创意库新增玩法,让后期剪辑更加高效有趣。

针对全景视频,用户使用 Insta360 APP 上的自由录屏功能,转动手机或滑动画面完成取景,就能立刻导出视频,节省大量导出时间。

若想提升影像创意度,AI 创意库提供了众多模版供选择,导入素材即可一键实现多种创意效果,如穿梭延时串烧、C 位聚焦、分身循环等等。

针对电脑端剪辑,升级的 Insta360 Studio 为用户带来了更友好的页面和更强大的功能,优化色彩增强和深度追踪 2.0 效果,并新增光流拼接功能。同时兼容 Adobe Premiere Pro 插件,无缝衔接,提升剪辑质量与效率。

ONE RS 无疑是一款真正意义上的模块化运动相机,镜头切换让它实现了拍摄场景的全面适用,迭代更新的模块让它突破了参数限制,拥有充足的拓展空间,在防抖、传输、收音、续航上的性能升级则指向了提升用户体验的核心。

不仅如此,ONE RS 还支持全景直播及视频会议功能。相机与电脑连接,即可进行超广视角的高清视频通话,为疫情时代的居家办公提供更多便利。

2020 年,第一台模块化运动相机 ONE R 面世,为传统运动相机行业带来了更多想象空间。这一次,Insta360 影石继续向可更换镜头的模块化之路发起挑战,推出了全面升级的 ONE RS,以坚定的决心持续维护 ONE R 系列可迭代、更换模块的生态体系,让用户以最小的成本获得更丰富的影像体验。

未来,Insta360 影石将继续针对 ONE R 系列推出全新模块,为用户带来更多选择。