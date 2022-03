理想为了 L9 新车,准备了许多猛料,显然这款车将成为理想下半年征战市场的当家花旦。根据官方的消息,理想汽车已安装超过 100,000 根家用充电桩。据此前理想公布的交付数据显示,2022 年 2 月,理想汽车交付 8414 辆理想 ONE,同比 2021 年 2 月增长 265.8%。截至 3 月 1 日,理想 ONE 累计交付量已达 144770 辆。

首先,是产品本身的打造,理想被认为是新势力当中对产品雕琢最有心得的公司:

(一)全自研的旗舰级增程电动系统

全自研高效增程电动系统配合 44.5kWh 电池组,理想 L9 可实现 1315km 续航(CLTC 工况),其中电池续航为 215km。自研自产的增程器热效率达到 40.5%,燃油模式的热机能耗低至 5.9L/100km(CLTC 工况)。

理想 L9 采用智能四驱系统,前驱动电机最大功率为 130kW,后驱动电机最大功率为 200kW。总功率达到 330kW,扭矩达到 620N·m,0-100km/h 加速时间仅为 5.3s。

(二)全自研的旗舰级底盘控制系统

理想 L9 前悬架采用双叉臂结构,后悬架采用五连杆结构,提供旗舰级的驾驶和乘坐舒适性。通过全自研的旗舰级底盘控制系统,配合标配的 CDC 连续可调阻尼减振器,理想 L9 可根据路面振动反馈毫秒级自动调节阻尼,全方位提升各种路况的舒适性。空气弹簧可在高速时自动将车身降低以节省能耗,并在停车时提供更便捷的上下车、装卸行李的功能。

理想 L9 的前 “五合一” 动力系统包含驱动电机、发电机、双电机控制器和减速器,后 “三合一” 动力系统包含后驱动电机、电机控制器和减速器。更高的集成度,带来更优的体积效率,使理想 L9 的车内空间利用率进一步提升。

(三)全自研的中央域控制器

全自研的中央域控制器将使用恩智浦最新的 S32G 车规级芯片,并由理想汽车完成全部硬件、系统、软件的研发,对增程电动系统、空调系统、底盘系统和座椅控制系统等在内的功能实现全自研,更好的保证了理想 L9 未来 OTA 的范围和时效性。

其次,荣耀与理想汽车达成互联战略合作。理想汽车的车主使用搭载 Magic UI 6.0 操作系统的荣耀 Magic4 系列手机,可以实现无感解锁。只需携带手机,拉动车门把手即可自动解锁,踩下制动踏板自动启动,远离车辆自动上锁。同时,通过荣耀 Magic4 系列上负一屏卡片,不仅可以远程查看理想汽车的车辆状态,还能远程操控,上车前开窗、开空调,为出发营造舒适环境。

最后,「腾讯视频」已在理想汽车上线,您可以在理想 ONE 的应用中心选择下载。「腾讯视频」拥有时下最新、最热最全的精品资源,是聚合热播影视、综艺娱乐等为一体的综合视频内容平台。腾讯视频以定制化方式登陆汽车应用生态,基于理想 ONE 的 UI 风格做了全面适配,进一步丰富了理想 ONE 的使用场景。

根据我们得到的信息,理想 L9 将于 2022 年 4 月 16 日正式发布,价格区间:45- 50 万元(根据配置不同)。