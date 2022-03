以下内容来自 Omdia:

Apple 已经在其高端 IT 产品中采用了 Mini LED 背光,包括 iPad Pro 和 MacBook Pro 机型。同时,Apple 正在考虑将 OLED 显示屏用于其下一代高端 IT 机型。

据估计,OLED 的制造成本要比 Mini LED 低得多。然而,随着显示面板尺寸的增加,成本差距预计会缩小。

Apple 正在考虑将 OLED 用于下一代高端 IT 显示产品

随着新的 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸机型的推出,mini LED 背光液晶显示屏(LCD)终于被用于 Apple 的大多数高端 IT 产品。Mini LED 背光 LCD 能够进行 HDR(高动态范围)动态图像操作,其可靠性被认为比 OLED 好很多。而且大尺寸 OLED 面板的制造产能不如 LCD 面板的产能充分。

然而,许多行业专家仍然认为,Apple 可能不会放弃 IT OLED 显示面板的开发,仍然在考虑将 OLED 用于其下一代高端 IT 机型,因为 OLED 与 Mini LED 背光相比有一个强大的优势,那就是超薄的厚度。为了加强其亮度和可靠性,目前正在开发一种 RGB tandem 结构。为了量产大尺寸 IT 显示面板,一些 OLED 厂商正计划投资八代线 OLED 工厂。

与 Mini LED 相比,OLED 的制造成本低得多

与 Mini LED 背光相比,制造成本将是 OLED 的另一个优势。图 1 显示了 12.9 英寸 iPad Pro 平板电脑的普通(传统)LCD、OLED 和 Mini LED 背光 LCD 之间的成本比较。Mini LED 背光 LCD 的制造成本估计比普通 LCD 和 OLED 高得多 ─ 大约是 LCD 的三倍,OLED 的两倍。

图 1:LCD/OLED 与 Mini LED 背光 LCD 成本比较 ─ 12.9 英寸 2732×2048 平板电脑

MacBook 的成本差距变小

16.2 英寸 MacBook 显示面板的制造也有类似的高成本。如图 2 所示,16.2 英寸 mini LED 背光 LCD 的制造成本估计也比普通 LCD 高得多,约为 3 倍。然而,与同等 OLED 面板的差距估计只有 1.2 倍,比平板电脑显示面板的差距小得多。

图 2:LCD/OLED 与 mini LED 背光 LCD 成本比较 ─ 16.2 英寸 3456×2234 笔记本电脑

OLED 面板的制造成本基本上取决于其尺寸。16.2 英寸面板的面积比 12.9 英寸面板大 50%,因此其制造成本大幅增加。然而,对于 mini LED 背光 LCD 来说,情况就不同了。模组材料占据 mini LED 背光 LCD 总制造成本的最大部分,但它与面板尺寸不成正比。

同时,LED 芯片是模组材料的主要组成部分,LED 芯片的总数在 Mini LED 背光 LCD 制造的成本估算中起着关键作用。一个 16.2 英寸的 mini LED 背光有 10240 颗 LED 芯片,几乎与一个 12.9 英寸的 mini LED 背光相同,后者有 10384 颗芯片。因此,16.2 英寸 mini LED 背光 LCD 的制造成本与 12.9 英寸的差异不大。因此,MacBook 的 OLED 和 Mini LED 背光 LCD 之间的成本差距将比 iPad 更小。