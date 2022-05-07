在 3 月这一季度发生的许多不利因素的影响下——通货膨胀、零部件短缺、战争和由新冠疫情导致的城市管控——苹果公司仍取得了令人印象深刻的业绩。总收入同比增长 9%，iPhone 收入增长 5%。尽管所有服务已创下了新高，并且除日本和亚太地区外的其他地区本季度汇率保持坚挺，且所有地区都实现了增长之外，苹果公司仍能够将其现有用户群提升至历史新高。根据 Counterpoint Research 的 2022 Q1 OEM Market Pulse Service（手机销量月度报告），苹果 2022 年第一季度份额增长超过了全球智能手机市场销量（同比下降 7%），录得增长 1%。

排名前五的手机品牌销量份额对比

Apple 三月这一季度的主要亮点：

尽管该公司指出由于成熟的节点芯片存在一些短缺，但 iPhone 的销售非常稳定。iPhone 13 系列和新款 iPhone SE 2022 在本季度均表现强劲。

地区：

增长最大的地区是美洲，收入同比增长 19%。所有类别的服务和硬件都对该地区的增长做出了贡献。

尽管面临诸多不利因素和本土手机品牌厂商的竞争，苹果在中国仍实现了 3% 的增长。

苹果在 3 月停止向俄罗斯发货，这使其损失了 iPhone 收入的 1.5%。但整个欧洲地区增长了 5%。

日本下跌 0.23%，亚太其他地区下跌 7%。下跌主要由美元的升值导致的。

产品类别：

iPhone：iPhone 供不应求。但 iPhone 13 系列自发布后这种供需紧张逐步缓解。iPhone SE 2022 填补了一个小众市场，Apple 或将能够降低成本因为这款产品可以售卖多个季度。

Mac：收入增长 15% 至 104 亿美元，并在 3 月这一季度创下历史新高。自研 M1 芯片的性能和营销起到了帮助作用，过去七个季度对 Mac 来说非常有利，因为苹果通过 B2B 的帮助获得了份额。

可穿戴设备、家居、配饰：收入增长 15%。一个有趣的亮点是，这是三分之二的买家的第一部 Apple Watch。Counterpoint 的 Smartwatch Tracker 也显示了苹果在该领域的主导地位。这得益于新的健康应用、心率和睡眠监测以及电池寿命不断提高。

iPad：iPad 收入下降 2%，主要是因为通用和成熟节点内的组件短缺。令人印象深刻的是 50% 的 iPad 购买者是新买家。随着短缺的缓解，B2B、政府和教育的关键领域可能会出现增长。

服务：收入增长了 17%，令人印象深刻。每个类别和每个地理区域都有所增长。Apple 在 Apple TV Plus 中获得了 240 个奖项。苹果公司在这个类目与许多愿意花大价钱的竞争对手有着激烈的竞争——并非所有人都做得很好。如果有关苹果购买 NFL Sunday Ticket（NFL 比赛的权利）的传言属实，那将增加很多用户忠诚度，尤其是对北美市场。付费用户录得强劲增长。即使 iPhone 销量持平，通过服务带来的收入增长也十分可观。

前瞻：