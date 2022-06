微软推出了 Surface Laptop Go 2,Surface Laptop Go 2 是 Surface 首款基于英特尔平台的 Secured-Core PC。其采用 3:2 屏幕比例的 12.4 英寸的 PixelSense 触控显示屏,优化的高清摄像头和矩阵式远场双麦克风会让用户在进行视频通话时呈现出优质的画面和声音。与此同时,Surface Laptop Go 2 拥有较长键程的键盘,辅以精准的超大触控板。

Surface Laptop Go 2 仅重 1127 克,搭载第 11 代英特尔酷睿 i5 四核处理器,具有长效电池续航和快速充电功能。除了冰晶蓝、砂岩金和亮铂金,Surface Laptop Go 2 还提供仙茶绿配色。

即日起,全新 Surface Laptop Go 2 在微软官方商城、天猫商城的微软中国官方旗舰店、微软京东自营官方旗舰店、微软天猫授权店、微软京东授权店,微软线下授权店和顺电、微软苏宁自营旗舰店及微软店中店等线上线下渠道开启预售和预定,它的售价是 5188 元起。