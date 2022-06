根据 data.ai 发布的最新数据,超休闲手游霸占了本月美国 Top 10 下载榜,在 10 款上榜游戏中有 3 款超休闲游戏。上升幅度最大的游戏是《Tall Man Run》,《Deliver It 3D》和《Fill The Fridge》。本月榜单中出现了两款新的团队战斗(RPG 类)游戏:Lilith(中国)旗下的《Dislyte》在 5 月 10 日上架,三天之内就登上了美国市场 iPhone 游戏总下载量第一名。Square Enix(日本)旗下的《ECHOES of MANA》同样进入了 Top 10,这表明了日本 RPG 游戏在美国市场很受欢迎。

由于 “Spring Event” 等各种活动的举行,《Candy Crush Saga》重夺 5 月美国市场手游用户支出榜榜首。《Pokémon GO》前进 13 名,重新进入 Top 10 榜单,美国玩家正积极准备 “Pokémon GO 锦标赛系列赛”,在 5 月会有多项资格赛事举办。