Strategy Analytics 手机元件技术（HCT）服务近期发布的研究报告指出，基于 Arm 的移动计算芯片市场（智能手机、平板电脑和笔记本电脑）收益在 2021 年增长了 27%，达到 351 亿美元。基于 Arm 的移动计算芯片（AP）市场上，高通、苹果、联发科占据了收益份额前三名。

在基于 Arm 的移动计算芯片市场中，高通以 34% 的收益份额领先，其次是苹果和联发科，分别占 31% 和 24%。

2021 年，智能手机、平板电脑和笔记本电脑处理器分别占基于 Arm 的移动计算芯片总营收的 88%、9% 和 3%。

基于 Arm 的移动计算市场在营收和出货量上都超过基于 x86 的移动计算市场。根据我们的估计，2021 年，基于 Arm 的移动计算芯片的总收益比 x86（不包括芯片组和离散 GPU）高出近 20%。

Strategy Analytics 手机元件技术服务总监兼该报告作者 Sravan Kundojjala 评论道：“受智能手机应用处理器的增长推动，基于 Arm 的移动计算芯片在 2021 年实现了强劲的收入增长。联发科在以基于 Arm 的移动计算市场出货量上领先，而高通在收益方面领先。此外，在 2021 年，联发科在基于 Arm 的智能手机、安卓平板电脑和 Chromebook 处理器领域的出货量领先。”

Kundojjala 先生继续说道：“苹果在基于 Arm 的笔记本电脑处理器市场上确立了自己遥遥领先的地位，并占据了近 90% 的收益份额。苹果的 M 系列处理器设定了对标，并使苹果领先其他基于 Arm 的 PC 处理器供应商 2 – 3 年。高通公司在 2021 年基于 Arm 的笔记本电脑处理器市场份额仅为 3%，CPU 表现也落后于苹果公司。尽管市场份额较低，高通仍继续投资于 Nuvia CPU 内核的笔记本电脑处理器。考虑到高通不断增长的高性能处理器资产，包括 CPU、GPU、AI、音频、图像、连接、游戏和安全，我们认为基于 Arm 的笔记本电脑处理器为高通提供了一个有吸引力的机会。”