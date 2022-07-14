根据 Sensor Tower 发布的报告，自 2020 年新冠疫情爆发以后，全球娱乐与社交应用下载量与收入均出现持续上涨，其中娱乐应用 2021 年应用内购收入超过 100 亿美元；视频点播、视频直播愈发成为移动用户重要消遣方式。尽管 2022 年 1 月到 5 月期间，全球娱乐与社交应用下载量开始出现下滑，但整体收入依旧保持良性增长。

2021 年全球娱乐应用收入突破 100 亿美元

全球娱乐应用收入在新冠疫情期间快速增长，并在 2021 年成功突破 100 亿美元，较 2020 年提高 49%。其中 iOS 用户支出 71 亿美元，远高于安卓用户。从 2022 年上半年月度收入趋势来看，娱乐应用整体收入表现依旧稳定。

下载量方面，2021 年全球娱乐应用下载量为 87 亿，较 2020 年增长 1%。其中 Google Play、App Store 平台下载量占比分别为 74.8%、25.2%，安卓设备用户规模比重进一步提高。2022 年 1 月至 5 月期间，全球娱乐应用下载量超 34 亿，同比下降 6.5%，疫情之后首次出现下滑。

《TikTok》全球多地下载量&收入表现领先

《TikTok》作为全球最热门短视频娱乐应用，在 2022 年上半年期间，获得美国、日本、澳大利亚等多个主要市场娱乐应用下载量与收入榜单第一。

视频点播应用方面，本地发行商凭借资源与语言等本地化优势，在当地市场排名靠前。

值得一提的是，漫画应用在日韩地区表现突出，不仅存在《ピッコマ》（《Piccoma》）、《WEBTOON》等老牌头部应用，近期《少年ジャンプ》（《少年 Jump》）等竞品也呈现异军突起姿态。以《Crunchyroll》为代表的日本动漫点播应用在美国市场不断壮大，对西方国家文化影响力正逐渐提高。

社交应用收入呈现稳定增长

全球社交应用收入在新冠疫情期间稳定上涨，并在 2021 年达到 63 亿美元，较 2020 年提高 29%。其中 iOS 用户支出 42 亿美元，占总体收入的 67%。2022 年 1 月至 5 月期间，社交应用整体收入已达到 27 亿，同比增长 10.3%。

2021 年期间，全球社交应用下载量首次突破 70 亿，达到 74 亿，较 2020 年增长 6%。其中 Google Play、App Store 平台下载量占比分别为 75.2%、24.8%。2022 年 1 月至 5 月期间，全球社交应用下载量为 29 亿，同比下降 9.0%。

Match Group 系相亲应用多地强势吸金

美国下载量榜单中，社交分享类应用共占据前十之中 6 个席位，《Facebook》、《Instagram》、《Snapchat》分列前三。Meta 公司旗下《Facebook》、《Whatsapp》等产品入围多地下载量前三位置，足见其在社交领域的统治力。此外，类似《Locket Widget》、《LiveIn》等桌面动态分享应用正逐渐流行起来。

而收入方面，相亲应用吸金表现尤为突出。其中 Match Group 旗下《Tinder》、《Pairs》在多地闯入社交应用收入榜单 Top3，《Hinge》、《BLK》也在快速增长。以阿联酋为代表的的中东市场表现略有不同，当地视频&语音聊天应用十分火热，并有 6 款产品成功入围 2022 年上半年收入前十。