近年来，“碳中和”、“碳达峰” 的概念已经耳熟能详，绿色低碳的发展模式逐渐成为各国普遍共识，碳中和是处在时代风口的主题机会，政策引导也为碳中和的实现指明了清晰路径。2021 年 7 月 16 日正式上线运行的全国碳市场，运行一年来碳排放配额（CEA）累计成交量 1.94 亿吨，累计成交金额 84.92 亿元。

全国碳市场建设和设计的参与者、清华大学能源环境经济研究所所长张希良表示，一年来全国碳市场运行的表现超出预期，全国碳市场的基本制度和基本设施已经建设起来。

风物长宜放眼量，全球 “碳交易之父” 理查德·桑德尔认为：“中国的全国碳市场第一年是打地基，但是我预计它会在未来两到三年经历指数级增长。美国国会在 1990 年通过了《清洁空气法》修正案，推出了 “酸雨计划”，我的公司完成了第一笔排放权交易，但是计划从 1995 年才启动。因此我很乐观地估计，两三年后，碳交易的概念在中国会越来越普及，将使它成为世界上最大的碳交易市场。我期待中国成为应对气候问题的领导者。”

碳市场建立初探

据了解，建设全国碳市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推进绿色低碳发展的一项重大制度创新，也是推动实现碳达峰目标与碳中和愿景的重要政策工具。政府通过相应机制发放给企业碳排放配额，一旦企业的实际排放超过其拥有的配额，为了完成履约，企业就需要在碳交易市场购买其他市场主体的配额。

早在 2011 年，国内就开始了碳市场的摸索。当年 10 月国家发改委发文，批准北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳等 7 个省市开展碳交易试点。在此之前，我国参与碳排放权交易的唯一方式就是参与国际清洁发展机制项目，也就是发达地区运用 “资金+技术” 从不发达地区或欠发达地区换取得来温室气体的 “排放权”，来冲抵自己的碳排放增加量。

2013 年到 2014 年，7 个试点碳市场相继开市启动。后来，中国正式提出双碳战略，将建设全国碳市场纳入到应对气候变化的政策体系中。2021 年 7 月 16 日，全国碳市场正式上线交易，这样国内就形成了地方试点市场与全国碳市场并存的现象。目前，全国碳市场交易中心位于上海，碳配额登记系统设在武汉。

2021 年 12 月 31 日，全国碳市场第一个履行周期顺利收官，履约完成率 99.5%。第一个履行周期共纳入发电行业重点排放单位 2162 家，年覆盖温室气体排放量约 45 亿吨二氧化碳，是全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

上海环境能源交易所 7 月 16 日发布的数据显示，2021 年 7 月 16 日至 2022 年 7 月 15 日，全国碳市场共运行 52 周、242 个交易日，累计参与交易的企业数量超过重点排放单位总数的一半以上。从成交量来看，全国碳市场自开市以来每个交易日均有成交，交易量随履约周期变化明显。成交价格一年来略有上升，一年前的首日开盘价为每吨 48 元，目前价格在每吨 60 元左右。

碳市场运行中的上海力量

上海市政府对于促进低碳产业发展一向高度重视。6 月 24 日，《上海市瞄准新赛道促进绿色低碳产业发展行动方案（2022—2025 年）》中也明确了碳交易和碳金融对于低碳产业发展的重要性，方案指出要依托全国碳交易系统，丰富市场交易主体，引入碳交易信用保证保险，建立碳普惠机制，引导企业不断提升碳资产管理能力；建立和完善碳交易标准规则体系。重点发展碳基金、碳债券、碳质押、碳保险等金融产品。鼓励发展重大节能低碳环保装备融资租赁业务。规范发展供应链金融产品，有序推进碳金融衍生品创新。

7 月 16 日，上海环交所方面表示，在上海证券交易所的支持下，正式启动 “碳价格指数” 开发，致力于打造碳市场价格 “风向标”。上海环交所副总经理李瑾指出，碳市场的核心功能就是碳定价，价格指数是研究和分析行业动态变化的重要工具。

据李瑾介绍，“碳价格指数” 具有以下四点意义：向市场提供客观、公开、透明的碳价格信号；为气候变化风险和机遇评估提供参考依据，开展减排成本和效益评估；为政策制定和机制优化提供决策依据；未来可以引入更多挂钩指数的金融产品。

此外，上海环交所还同步发布了《企业碳资信评价规范》标准。企业碳资信是指气候变化与碳中和目标下，企业履行承诺的意愿和能力，是应对气候变化与 “双碳” 目标下的企业适应性和竞争力反映。该项标准可以对企业 “双碳” 适应能力进行分析评价，并对企业主动进行减排降碳行为的价值进行评估。

问题和挑战

7 月 13 日，生态环境部召开全国碳市场建设工作会议。会议指出，全国碳市场自去年 7 月启动上线交易以来，取得积极成效，初步构建了科学有效的制度体系，市场运行总体平稳，推动企业低成本减排作用初步显现，成为展现我国积极应对气候变化的重要窗口。生态环境部表示，下一步，将持续完善配套制度体系，在发电行业碳市场健康运行的基础上，逐步将市场覆盖范围扩大到更多高排放行业。

据《中国碳市场回顾与展望 (2022)》预计，完成电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空八大行业覆盖之后，全国碳市场的配额总量有可能会从目前的 45 亿吨扩容至 70 亿吨，覆盖我国二氧化碳排放总量的 60% 左右。

生态环境部应对气候变化司相关负责人坦言，建设全国碳市场是一项复杂的系统性工程。作为一个仍处于起步阶段的新生事物，全国碳市场还存在一些问题和挑战。首先市场机制作用发挥尚不充分。全国碳市场第一个履约周期仅纳入发电行业，交易方式仅限于控排企业对配额进行现货交易，不利于活跃市场，部分企业对碳交易机制还不熟悉，参与交易存在观望心态。

其次，排放数据质量有待提高。碳市场相关制度机制还需进一步完善。今年 3 月，生态环境部通报 4 家机构的碳排放报告数据弄虚作假案例，既有篡改伪造检测报告，授意指导制作虚假煤样等弄虚作假问题，也有涉嫌编造虚假检测报告问题。

该负责人表示，经过第一个履约周期的运行和管理，全国碳市场已进入建设发展的关键时期，但完善全国碳市场相关工作依然任重道远。目前，生态环境部正在研究制定第二个履约周期配额分配方案，各地按照相关要求，确定本行政区域内纳入配额管理的各机组预分配配额量。同时，在发电行业配额现货市场运行良好基础上，研究逐步将市场覆盖范围扩大到更多高排放行业，丰富交易品种和交易方式。