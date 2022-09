9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

在本次消费科技峰会上,Engadget 中文版总编辑 Richard Lai 对话 Indiegogo CEO Becky Center、安克创新亚太地区和欧洲总经理 Romeo Luo、涂鸦智能联合创始人兼 COO 杨懿,共同讨论了未来消费科技方面的新趋势。

全球趋势

随着新技术、新理念层出不穷,世界变化加快。然而消费无论身处何时,永远是不衰的话题。世界政治经济的渗透,全球气候变化的影响,导致消费者在决策过程中变得更为务实和理智,也逐渐将他们的计划付诸于行动。

Becky Center 表示,绿色技术、环保技术近几年发展迅速,一些环保运动在全球如火如荼地开展,他们正不断在各国掀起一系列低碳的运动,包括一些低碳环保的倡议也在很多国家不断获得新的认可。消费者逐渐意识到个人行动对于气候变化的影响以及气候变化对日常生活的影响,开始更加关注环保行动和购买决策。因为现在疫情之下旅行受到很大的影响,所以很多露营或者外设技术不断回归,这些是目前为止的趋势。

杨懿则从社会稳定和社会安全方面的发展趋势谈论可持续性,“今年度过了史上百年不遇的高温天气,也面临了很大的能源缺口,但是大家仍希望到户外呼吸新鲜空气。同时现在人们也对社会安全和舒适宜居越来越关心”。

Romeo Luo 认为,户外生活有关的趋势,使得更多的可便携式产品和服务在过去一年当中搜索量和购买量不断上升,同时大家也没有放弃对家居环境的关注,智能家居方面产品的搜索和信息的获取也不断攀升。

亚洲动向

亚洲作为全球人口最多、地形最复杂、文化最多元的地区,发展趋势往往和很多其他地区不一样,而近年来,由于中国在制造业方面的领先地位,在消费科技的技术、产品、服务等方面的发展趋势都与其他地区有所不同。

Indiegogo 在中国有很多活跃用户,Becky Center 表示,“在全球的角度来说,智能家居产品和服务的发展趋势不可阻挡。如果从亚洲的角度来说,看到比较明确的趋势就是智能清洁、智能玩具收纳、智能子女照顾在内的和家居有关系的一些附加服务会显得比较受欢迎。比如说把中国和美国使用习惯相比的话,可能我们都希望生活环境在远游时也能保持非常好的状态,因此包括投影器、卡拉 OK 或者舒适放松娱乐的产品搜索的趋势不断上升,我很期待将来能够看到 Indiegogo 这方面的发展”。

杨懿认为猫狗相关的宠物服务在不断上升,“如果你家里有个猫的话你会为猫的成长提供很多便利的环境和服务,这里面有很多的服务空间”。而无论中国还是东南亚,带着孩子旅游露营正在成为新的风尚,“如果你要去露营的话就需要很多的电能的供应,如何确保照明,确保安全,确保所谓的物资供应的这些产业和服务也成了新的发展趋势。甚至包括运动健康氛围影响之下,运动器械和服务的搜索同样有所增长”。

Romeo Luo 则指出智能清洁产品在亚洲的发展日新月异。从普通的吸尘器到扫地机器人,更智能的综合性的清洁用具在亚太地区发展得非常快。“中国人非常喜欢新的清洁技术,而东南亚市场在疫情爆发之前每个家庭都有自己的佣人,但是在疫情期间,这些佣人没有办法正常工作,因此这些家庭也转向清洁工具的怀抱。” 他认为中国在智能应用方面处于领导地位,在中国这些智能的应用软件能给消费者提供了很多生活工作上的帮助,用一台手机可以完成所有的事情。

后疫情时代的新风向

在后疫情时代,人们的价值取向和消费逻辑都在发生变化,有一些产品会受到疫情的影响,而另一些类别则大行其道。

Becky Center 觉得餐饮领域在亚洲有不一样的变化。“亚洲有各种各样的做食品的小家电,在疫情期间这类的产品发展的速度非常快,在亚洲地区,这一类的产品疫情期间销量得到了强化,甚至有些领域比如说家庭的发电机还有电池也有一定程度的销量增长,这类产品受到消费者的关注越来越多,其实我们很容易理解这类产品在疫情期间销量的不断上升。”

疫情的出现显然已经改变了一些人的消费方式,随着中国在线上购买体验的完善,杨懿认为有些购买习惯他会持续下去,比如使用电商平台消费。“技术进步的最大因素就是大家变得越来越懒,同时人们也非常关注自身的健康保护,无论他们去哪里,他们会有新的健康方面的问题,我觉得这种习惯不会改变。”

某种程度上,人们越来越依靠智能手机控制所有的一切,控制家居设备,甚至利用其掌握分析自身的健康数据,通过这样的方式,让自己生活的更健康的同时,也推动了技术的发展。“人们对数据更加关注,他们需要知道自己燃烧了多少卡路里,家里面消耗了多少能源,越来越多的消费者利用数据来推动自己的行为。此时智能化已经成为刚需。使用全屋智能系统这样一种全新的方式甚至可以帮助那些从来不用智能系统的人使用上智能系统,比如我巴西的一个客户他父亲有听力障碍,但是用过涂鸦智能为其打造的智能系统后,他的生活显然得到了改善。所以和这位巴西客户合作之后,我们就在巴西推出了一套居家智慧系统,有了其父亲的经验,我们就知道如何让有听力障碍的人更好的使用居家智慧系统,这种全自动化的体验应该是会成为一个新的趋势。”

Romeo Luo 认为,当谈到行为的改变,其实要先从销售行为的改变说起。目前,所有的线下店都开了自己的线上店,主要的超市供应商也建立了自己的线上平台。尤其在东南亚国家,线上购物的趋势变得越来越明显,尤其是在疫情期间,很多的线下实体店都建立了自己线上的平台,甚至已经成为当地最大的电商平台。对于像沃尔玛这样一些公司来说,他们已经实现了线上线下两个渠道的整合。

“更不用说中国的淘宝直播,已经不仅仅是纯粹的线上销售平台,它甚至可以跟消费者进行实时互动,这对纯粹在线平台的销售渠道来说是一个很大的转变。我们基本上都在跟踪这样的发展趋势,通过分析网上的流量趋势,不断跟踪消费者的消费习惯和消费需求,希望他们能够在最容易获得的渠道来找到这些产品。大家都比较熟悉的李佳琦前几天又回归了,他在直播间里只要对这个商品做一些简单的互动和回答马上就可以促进一大笔销售。我觉得这是良性互动的结果。如果没有疫情可能需要花上十年的时间才能达到这样的状态,或者在全球我们要花上很长一段时间才能实现这样的转变。”

疫情之后,各国的防疫政策,催生了足不出户的购买方式——这是一种把线上线下进行联动的一种新的趋势,到了这样的时间节点就很自然地可以把所谓的新消费习惯和新消费趋势整合起来做一些开发。

安克创新已经做了这方面的尝试,Romeo Luo 表示中国现在仍然处于三级销售模式的早期,“KOL 仍然处于链条最高端的这么一层,他们会有自己的消费群体;第二层就是做品牌营销和营销建设的;第三层就是自己的销售商零售终端和购买网络等。当然还有很多售后服务等方面的问题,这些趋势不断往前推,去承接销售模式的市场,希望这样的趋势在全球得到推广”。