9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

在本次消费科技峰会上,TechCrunch 记者 Rita Liao 对话了吉利科技集团航空业务总裁兼首席科学家、沃飞长空总裁郭亮,共同讨论了载人飞行航空器的发展现状和未来前景。

电动技术使低空飞行成为可能

而随着城市空中交通概念的兴起,eVTOL 飞行器(一种电动垂直起降飞行器)许多投资机构和企业的关注,这种飞行汽车在外形也更类似于小型的直升机。对于这个产品还在研发测试而尚未广泛商用的市场,罗兰贝格在 2018 年就曾预测,2025 年全球将有 3000 架飞行汽车投入使用,2050 年,则会有近 10 万架的飞行汽车作为空中出租车、机场班车、城际航班使用。另外,摩根士丹利公司也表示 2040 年,全球城市空中交通的产业规模将会达到 1.5 万亿美元。

“飞行汽车只是讲应用形态上像飞起来的汽车,但从产品技术的角度来讲,其实就是新能源的航空器,垂直起降对于航空器来说不是年轻的技术,从直升机开始人类就尝试把航空器带到生活的方方面面。” 郭亮指出,“把直升机用作出行工具成本较高,而且驾驶人员的素质要求高,自从纯电化的技术进入航空事业以后,一定程度上解决了更低成本的垂直起降,早期可能在性能上有所缺憾,但是功能性是非常完整的,并且整体的成本是远远低于传统航空器相应系统对应的成本。”

在郭亮看来,电动化对于航空器的颠覆性是远高于汽车的,汽车在换电形态、功能、商业模式的定义没有发生范式级别的改变,但是对于航空来说,噪音和成本都大幅下降了。“安静出行的工具又能在空中进行大规模的应用,这个实际上对于航空来说是革命性的变化,因为以前的民用航空基本上掌握在几个大型干线的制造商手上,有了这样的变化,可能这个行业会有产业链重新布局的过程,电动航空的技术实际上是近几十年来难得的交通范式的改变。”

沃飞的商业化道路抉择

沃飞长空在坚持自主研发创新的同时,也秉持开放合作的态度,积极协同国际化先进资源,与城市空中交通(UAM)的先驱 Volocopter 达成了合作,双方共同打造合资公司——沃珑空泰(成都)科技有限公司。 Volocopter 飞车产品计划于 2023 年获得欧洲航空安全局(EASA)的适航证,到时,沃珑空泰将负责该产品在中国的适航认证工作与正式启动。

郭亮称用于高端出行的飞行器未来是专车出行市场的有益补充,基本上计划在 2025 年初步商业试用,大规模展开可能在 2026-2030 年之间,2030 年后将会迅速发展,“发展成熟之后出行成本大概会降到专车的 2-3 倍”。

“我们是两条腿走路,一边走国际合作,跟世界头部的飞行汽车的企业进行合资,在中国设计了沃珑空泰这样一家企业在中国推广欧洲最先进的公众出行的服务,另外一方面基于国内的技术基础,特别是新能源汽车上已经奠定的供应链基础,在这个基础发展区别于合资那条路线的随时起降产品,这个产品形态上我们会构建相应模式,一边是大概三五十公里活动半径的解决方案,另外一边瞄准两百公里范围远期甚至可以扩展到 500 公里点对点的出行服务。这两条路线中间也有很多相互支撑,比如适航认证、共享平台性技术、客源还有包括商业模式运行的打造上都会有充分的合作,所以说我们是比较倾向于既走国际化又走自主可控的两条路线。”

2017 年,吉利控股集团宣布与美国 Terrafugia 飞行汽车公司达成最终协议,将收购 Terrafugia 的全部业务及资产。Terrafugia 致力研发全新出行方式,专注于飞行汽车的设计与制造,在未来创新技术、工程与生产领域具有前沿优势。

谈及这一点,郭亮表示,Terrafugia 会更聚焦于现有业务的拓展。“因为早期开发的那款飞行汽车我们也拿到了相应的 FDA 的认证,应该说我们在这条路上进行了非常有益的战略性探索,但是这样的一款飞行车短期内在国内现有的条件不是特别容易推广,所以他们现在更聚焦于短期业务,也是进入北美市场非常重要的桥头堡。同时,我们在北美推进了相应的工业级无人机。”

资本和技术助推低空飞行市场发展

2021 年,eVTOL 再一次成为了航空领域与资本共同追捧的热点,不仅研发单位数量急剧增加,而且资本也纷纷进入。据相关统计,截止 2021 年,超过 200 多家企业或科研机构在研 420 种型号的相关产品,主流飞行器制造行业巨头及部分知名汽车制造商也纷纷布局 eVTOL 航空器领域。2021 年 9 月,时的科技一个月内完成两轮融资,合计千万美元;峰飞航空科技完成 1 亿美元 A 轮融资;小鹏汇天很快传来融资消息打破纪录,完成超 5 亿美元 A 轮融资,投前估值达到 10 亿美元。

飞行汽车在国内迅速发展,相应的监管标准也逐渐跟进。郭亮表示,民航总局也正在着力培养全新的民用航空大市场。由于不同企业技术路线不同,国内的管理更多趋向于跟企业提一些建设性的意见,并适时制定相应的规则。

同时,民航总局也在尽量去协调和简化国内外飞行企业的适航认证工作,“实际上我们国家跟美国、欧洲适航认证上的合作挺多,包括大飞机和其他的小型的飞行器都有这样的案例。坦率地讲三个国家和地区有各自的关切点,每个国家的产业基础不同,比如美国是通航非常发达的国家,整个传统的通航领域小的通航飞机发展得非常充分,国内在这方面起步稍晚,在市场、监管方面、人才基础方面可能还存在着比较明显的差距。”

不过他也指出,国内的新能源汽车积淀深厚,特别是在成本可靠性、产业链的成熟度上在全球有比较优势,因此在低空飞行器的电动化上也占有一定的产业链优势。“这样的差距不一定是坏事,在某些情况下市场会更开放,国内建设新基础设施的成本更低,可能会有一些后发优势。相信在可以预见的未来,中国、美国、欧洲在飞行汽车产业链的互补或者产业链的孵化角度会产生大量的协同和合作。”

总结

由于城市有限的土地面积和低空飞行航空器的生产与运营成本比直升机更低,这种想象中的事物正在加速前进。普遍认为,飞行汽车的商业化会在 2025 年逐渐开始,郭亮认为,一些项目预计会慢慢进入公众的视野,在隔离空域开通少量航线,朝着偏私人定制的体验发展;另外,通过先空载再载物后载人的商业发展路径,慢慢渗透到物流和公共服务的场景,慢慢进入大众视野。

“十年后,可能不会有像科幻片那样在楼宇中穿行的场景,但当你抬头望天,就可能偶尔看到鸟群一般的飞行汽车掠过,下班以后就可以在写字楼楼顶 ‘打飞的’,去城外景色优美处的吃一顿晚餐,再飞回自己的小区……这是空中点对点交通非常有诱惑力的地方。”