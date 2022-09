9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

随着数字技术的发展,数字经济的新模式和新业态层出不穷,覆盖面不断拓展,民众对线上金融服务的需求日益旺盛,电子支付,尤其是移动支付的快速发展也培训了公众对数字支付的习惯。在本次消费科技峰会上,财新国际记者郑菊然对话中国工商银行(澳门)股份有限公司执行董事、行政总裁牛建军,香港上海汇丰银行有限公司香港区行政总裁林慧虹和平安壹账通银行候任行政总裁费轶明,共同讨论了科技对于金融行业的助力以及相关技术开放合作的广阔前景。

银行运作的新趋势

随着全球政治,经济环境发生巨大变化,亚太地区正重返全球经济舞台的中心,依靠科技创新、推动的区域经济转型逐渐成为主流。对于金融行业而言,银行等正在加速吸纳新的技术,新型的金融服务不断出现,金融科技公司逐渐增多并进入盈利周期。

数字化彻底改变了银行的运作方式,过去五年银行业的发展变化日新月异,随着 5G 通信技术的进步,智能手机成为大家如影随形的工具和依托,如果一个小时没看手机大家会感觉被世界抛弃,网购也成为新时代典型的特征,银行的变化的巨大动因其实就是科技的发展。

牛建军认为,一方面,线上业务的极致化,智能手机的出现改变了很多金融消费的习惯,人们用手机可以解决大部分金融需求,包括转账、股票交易、理财、缴费等;另一方面,线下网点的智能化,银行的网点发生很大的变化,无人网点、机器人客服还有银行业务内部的自动化处理包括量化投资、报表自动化、价值挖掘的出现为顾客提供了极大便利;应用技术的全面化一些新兴技术包括人工智能、云计算等,普遍应用在银行的内部业务和服务模式上面。

费轶明则表示,中国大陆、东南亚、美国、欧洲越来越多的银行、金融机构不断转移到云上进行交易和工作,已经形成了非常明显的趋势,“另外越来越多的银行会非常重视所谓的金融安全,诸如个人信息的私密保护等”。

林慧虹认为,金融科技的领域需要不断通过推进创新来满足消费者特别是个人投资者的个性化的投资的需要,汇丰希望不断提升市场份额,尤其希望引发更多的来自于亚洲地区的私人投资者和私人客户对公司所提供新的金融科技产品和服务的兴趣。

她告诉记者:“98% 的交易现在都已经可以通过电子和数据的方式进行交付和结算,我们有针对信用卡、移动银行等的应用场景,同时还有针对投资者开放的平台;汇丰的 App 也吸引了更多的用户,随着注册量不断增长,越来越多的交易量和数据量通过 App 产出。虽然每个客户的需求和跨境交易的需求不同,但是我们不断致力于开发电子商务、电子结算、电子跨境交易新的模式和便利交付的模式,帮助他们在移动终端和 App 上自动开户或做一些电子惠民店交易的手段等。这在过去几年当中是倒逼机制,在这个环节当中可以告诉自己处于什么地位及未来想要去什么地方,这个的确是追求创新的过程。”

开放合作打造金融科技双赢局面

人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网,这方面来讲各家银行用的技术手段都大同小异,都是金融科技的子集,然而金融服务的客户群体和服务的内容则都有所差异。

在牛建军看来,面对最大的客户群体服务也应该是多元化的。“我们的定义就是利用先进的数字技术提升客户体验,提高业务的处理效率进行价值创造。金融科技是以数字技术为核心的技术综合,最终反映在服务客户上面。互联网的出现给银行业的服务一次革命,智能手机的出现银行又经历了第二次革命,AI 出现之后,大家都提到金融科技,这还将给银行业的服务带来颠覆性的变化。”

目前 AI 技术的应用还处于初步阶段,比如智能语音服务、数字员工等。随着元宇宙等技术的发展,他甚至认为今后一定会出现在线上的虚拟现实银行,人们不需要走到现实的网点就身临其境地办理银行业务。

林慧虹表示她已经见识到了金融科技的威力。汇丰通过吸收初创企业伙伴的技术,使得客户通过应用软件能迅速对世界不同地方的物流企业的服务和价格进行比较。“HSBC 相当于风投的部门,我们专门对早期初创的企业进行关注,对他们进行投资。这些初创企业往往能够很好满足我们的需求,比如他们通过 AI 的技术来设计合规的流程,或者是会计的自动化。不光是业务合作还有股权的投资,我们希望能够积极参与到金融科技发展的流程当中,并且帮助建立完整的生态系统,这样的话无论对初创企业还是我们自身都是助益。”

费轶明认为合作的企业也需要对银行业务有足够了解。“银行业是非常复杂的行业,某种意义上说绝不允许有任何的错误发生,所以他们需要在真实的市场和商业环境当中向我们展示技术的安全可靠性。”

牛建军坦言工银跟初创企业也有很多合作,一方面是总行和当地的 IT 公司的合作,另一方面是硬件采购层面的 Fintech 合作。“我们自身有很多的客户是大型 IT 公司,同时他们的一些客户本身也是我们的客户,通过工银的平台给他们搭建了合作的桥梁。加上初创企业的很多客户的结算业务包括员工服务也都跟我们有密切的合作。”

总结

“十四五” 规划提出,要稳妥发展金融科技加快金融机构数字化转型,这是我国对未来金融科技发展作出的部署,也将打开金融科技发展的新局面。中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川也曾阐述了 IT 技术发展对包括银行在内金融业发展的巨大影响,肯定了近年来金融机构更为主动地运用科技赋能业务,在丰富金融产品和工具、提升金融服务效率和包容性、持续推进金融机构数字化转型、助力脱贫、支持防疫抗疫等方面都取得的诸多的进展。

银行一边在时代洪流下不断引进新技术做好金融服务,降本增效;另外一边联手其他行业企业更好地在技术改进和技术研发方面找到更多的解决方案驱动金融行业向前发展。在这个过程当中,银行业可以吸取经验并建立自己的金融科技生态,期待之后有更多更好的金融科技产品投放到市场,助力实现普惠金融。