科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.10.17-2022.10.23）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

“科创企业家在投资与社会生产力方面产生的影响越来越大，当地的经济包容性也在随之提高。”

以上这句表述是咨询机构贝恩和东南亚风投机构 Monk’s Hill Ventures 于上周联合发布的一份报告中的观点。在报告中，两家机构预测称，在截至 2032 年的未来十年内，东南亚的 GDP 将会呈现出 4% 到 5% 的年增长速度。而作为这种积极的增长速度的影响因素，除了常规的宏观层面因素外，报告也用本文开头的这句话强调到，来自科技创业领域的力量同样是一种不可忽视的关键。

表面上来说，科技创业或者社会影响力乃至经济包容性与普通大众之间似乎有着非常遥远的距离。然而，如果我们结合该地区科创生态近年来的发展来看，这些概念似乎并不难理解。

以其中的（前）印尼超级独角兽 Gojek 为例。根据笔者此前曾引用过的一则数据显示，以印尼 2020 年的 1 万亿美元 GDP 规模为标准，Gojek 生态系统的经济产值将在其中占据 1% 的比例。此外，该数据也进一步预估，在 2021 年，Gojek 生态有望将其比例提升至 1.6%，达到 176 亿美元（合并后的 GoTo 生态甚至可以达到2%）。而根据 Gojek 与 Tokopedia 合并时发布的数据，截止至 2020 年 12 月，其平台上拥有 200 多万注册驾驶员和超 1100 万个贸易合作伙伴，每月月活用户达 1 亿——作为对比，要知道印尼目前的人口也 “仅有”2.7 亿。

体现在更具体的方面，在上市之前，GoTo 首席执行官 Andre Soelistyo 曾说过这么一句话：“作为印尼地区的市场领导者，我们的生态系统可以覆盖当地三分之二的家庭消费问题···” 于此，我们在上文中所看到的这种所谓由科创领域而催生的社会生产力和经济包容性也就相对直观了许多——正如参与到我们生活中的那些奔波的的骑手，或者已经在日常消费行为中成为了不可割舍的一部分的网购行为那样。

当然，并非每一个企业都能发展成 Gojek/GoTo 这样的体量规模，并且这种故事情节终归会有告一段落的时候。不过，从这家企业开始，在它所带给了我们一些答案之后，我们却也有了更多理由去产生一种长期的相信。并且事实的剧本也正如我们所见，在通往下一个十年的道路中，科技却也在为东南亚带来更多可能。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Beleaf 完成 200 万美元融资：Beleaf 成立于 2019 年，公司成立初期的主要业务为蔬菜及水果类农产品的生产销售，在此之后，随着对农业领域经验的积累，Beleaf 也将其业务方向从产品转向了提供农业技术支持。基于大数据和物联网技术，Beleaf 主要控制、自动化、管理这三个方面的技术解决方案帮助客户提高种植生产效率。

根据 Beleaf 提供的数据，平台目前已与当地的 14 个农场展开了合作，覆盖土地面积超 80 公顷，每月可以生产超 70 吨新鲜农作物。此外，Beleaf 的自有农产品品牌也已进入了当地 15 家超市的 110 家门店、8 家电商平台以及 10 多家餐馆。

东南亚 GDP 将在未来十年中呈现高达 5% 的年增长，科技发展和中国影响是两大重要因素：根据贝恩联合 Monk’s Hill Ventures 于近日联合发布的一份报告预测，尽管当下阶段正面临经济衰退的不利因素，报告称，在截至 2032 年的未来十年内，东南亚的 GDP 将会呈现出 4% 到 5% 的年增长速度。并且在其中，越南将以 5% 到 7% 的增幅居于东南亚各国的增幅首位，菲律宾和印尼则会以 4% 到 5% 的速度并列次之。

报告指出，自 1991 年以来，东南亚地区的经济发展呈现了强劲而稳定的增长，其人均收入已从当时的 1900 美元翻倍增长到了 2020 年的 4700 美元。而这一转变的促成因素包括稳定的政府政策、激增的创业活动、健康的人口结构以及相对良好的国际环境。

SixSense 获得 260 万美元融资：SixSense 成立于 2018 年，主要通过其基于人工智能技术的视觉分类检测软件平台帮助半导体制造厂商在进行大规模制造环节时自动检测产品的产品缺陷。而作为其人工智能技术的另一种体现，除了缺陷识别，SixSense 的软件平台也能够向工程师 “解释” 这些缺陷的出现原因，并同时对未来可能继续出现的异常问题做出预测。

温度不减的印度新能源车市场，获得 5000 万美元加注的 Ather Energy 有望在后续加入独角兽阵营：动点出海获悉，印度两轮电动车制造商 Ather Energy 于近日宣布，已经获得了一笔由 Caladium Investment 领投，Herald Square Ventures 参投的 5000 万美元规模融资。知情人士称，融资后，Ather Energy 的估值达到了 7 到 8 亿美元。

据了解，本次融资为 Ather Energy 今年以来的第二笔融资，今年 5 月份时，该公司曾获得了一笔 1.28 亿美元的 E 轮融资（这笔融资也为今年印度新能源交通工具领域规模第二大的融资，仅次于Ola Electric）。目前，在加上本次的最新融资后，Ather Energy 所获得的融资总数已达到了超 3 亿美元。

有消息人士指出，本次的 5000 万美元融资很有可能是 Ather Energy 此前 E 轮融资的增投，且后续可能会有更多资金注入。作为这些后续资金的结果，Ather Energy 有望以此跻身独角兽之列。

Xurya 获得 1150 万美元融资：Xurya 成立于 2018 年，主要业务方向为通过租赁模式为企业在其商业/工业建筑的房顶部署太阳能发电设施，以帮助其获得额外的电力能源。此外，Xurya 也会对这些租赁方提供设备的安装、运营以及相关的维护保养服务。

据 Xurya 介绍，公司的业务规模在过去的一年中增长了 2 倍。目前，Xurya 已在超 60 处建筑上运营着太阳能发电解决方案，涉及制造工厂、仓库、酒店、商场等建筑类型，并为另外 40 多处建筑上提供了安装服务。

时尚科技：时尚与科技的全新碰撞，被颠覆的行业未来：虽然时尚科技（Fashion Tech）并非新近出现的产物，在已然过去的并不算太过遥远的一两年时间内，从 Ralph Lauren 在 Roblox 中开设的虚拟商店到耐克对虚拟球鞋公司 RTFKT 的收购，再到业界首场元宇宙时装周乃至以伦敦初创公司 Auroboros 为代表的实验性纯数字化时尚服饰品牌的不断涌现，时尚界仿佛在一夜之间达成了某种共识。

当然，从市场前景的角度上来说，这种对新兴数字技术的拥抱也并非是一种偶然现象。摩根士丹利此前曾预测，到 2030 年，虚拟时尚领域的市场规模有望达到 550 亿美元以上。与此同时，作为其中的具体体现，届时，数字藏品和社交游戏也能够帮助奢侈品行业将其潜在市场总规模扩大 10% 以上，并为行业的税前利润带来近 25% 的提升。