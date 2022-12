东京大学 (University of Tokyo) 农业与生命科学研究生院(简称”GSALS”)与 Sekisui House, Ltd. 在 2022 年 12 月 1 日启动了一项关于生物多样性与人类健康的联合研究项目,调查生物多样性和城市自然环境对人类健康/福祉的益处。这将是世界上首次全面研究与附近生物多样性丰富的花园自然环境互动对居民健康的影响,以及他们对自然的态度和行为。

东京大学 GSALS 生态系统研究系的保护生态学实验室对城市生物多样性的保护和生态系统服务的管理(生态系统对人类社会的益处)开展研究。该实验室自 2016 年以来一直在研究自然与人类健康之间的关系。其研究表明,与大自然的互动可以改善人类健康/福祉。然而,关于这些健康益处如何因自然界的质量而非数量而有所不同,这个问题尚未得到探讨。

2020 年,该实验室调查了与自然互动的两种方式(即绿地使用频率和从家中窗户观看绿植)如何影响城市居民的心理健康(自尊心、生活满意度、幸福感、抑郁/焦虑症状和孤独感)。这项研究的结果显示,不仅是经常使用绿地的人,就算是住在有绿色景观的房子里,心理健康状况也会更好。这表明,即使人们不能身处绿地,自己家里的自然景观也能有利心理健康。

图中,正面(虚线右侧)和负面(虚线左侧)效应的大小表明,每个因素与每个心理健康指标之间都有或正或负的关系。例如,” 绿色景观” 与低水平的抑郁和焦虑症状相关,而” 新冠疫情对收入的影响” 则与高水平的抑郁和焦虑症状相关。对结果的分析表明,体验大自然可以影响心理健康,其程度与收入等传统上被认为对心理健康很重要的因素相同。

自 2001 年以来,Sekisui House 一直致力于保护生物多样性,通过其”Gohon no Ki”(五棵树)Project,在城市住宅区建设绿色网络。该项目是一个旨在用相关地区的本地树种建设花园和社区的计划。2019 年以来与琉球大学 (University of the Ryukyus) Kubota Laboratory 和 Think Nature Inc. 进行的联合研究表明,Gohon no Ki 项目对种植本土花园树木的重视,让生物多样性显著下降的城市地区(日本的三个主要都市区)的生物多样性有了改善。

这个新的联合研究项目将把东京大学 GSALS 保护生态学实验室开发的分析方法与 Sekisui House 的 Gohon no Ki Project 相结合,来保护生物多样性。这也是全世界首次尝试科学地研究生物多样性园林绿化对人类健康和福祉的影响。这项研究还将从生物多样性的角度证明建设生物多样性花园的重要性,而不是简单的” 绿化”。

实验室正在开展研究,在心理健康、身体健康、认知功能和社区健康等主题下,检验有关人类健康和与自然互动之间关系的五个假设。目前,新的联合研究项目将重点关注与心理健康有关的两个假设,以及与认知功能有关的一个假设。不过,这是一个长期性的联合研究项目,以后还将研究社区健康以及其他健康相关主题。

东京大学 GSALS 副教授 Masashi Soga 就该联合研究项目发表了如下评论:” 人们总是会求助于大自然来获得放松和宁静,最近的研究和科技进步使得量化这些无形的健康益处成为了可能。但是,人们对生物多样性在提供这些健康益处方面所起的作用却知之甚少。如果我们能够阐明这个问题,或许我们就能够开发出相应的景观和绿地管理,支持与大自然和谐共处,因为无论是从保护生物多样性还是从增强人类健康的角度来看,这都是可取的。”

“ 这个联合研究项目是一项大规模的调查,旨在研究在我们的花园中与大自然互动如何影响我们的健康和福祉,因为花园可能是我们大多数人最熟悉的自然界。花园生物多样性是一个迄今为止还很难研究的领域,但 Sekisui House 在全国范围内的种植数据将使我们能够对花园生物多样性与人类健康之间的关系,以及人们欣赏自然和与自然互动的方式进行世界首次全面的调查。到目前为止,关于自然对健康益处的讨论往往集中在绿地和森林等相对大面积的绿植上,但通过这项新的研究,我们希望能阐明实际 ‘与自然共处’ 的重要性。我们的研究成果将有望对促进城市生物多样性的保护有所帮助。”

东京大学 GSALS 和 Sekisui House 旨在通过分享调查结果,也就是在城市环境中与附近大自然互动的方式、以及人们欣赏自然和与自然互动的方式如何影响人们的心理健康,从而为保护城市生物多样性和建设自然友好型社会作出贡献。