明媚的洋房前，一丝不苟的绿色草坪，相信这是很多美剧中的经典场景，也是美国中产阶级的体面。这样一种具像化的“美国梦”场景，已经被越来越多中国企业“盯”上。

去年年底，Kickstarter上就出现了一款众筹的人工智能驱动的自主割草机器人。年初的CES 2023上，主打户外电源的中国公司正浩Ecoflow推出了一款智能割草机器人，初创公司来飞智能、河森堡也展示了自己在该领域的新产品。而此前，九号公司和科沃斯都已经跨界进入草坪赛道，一些躬身入局的初创企业，也摩拳擦掌，希望能在草坪上博一番天地。

绿茵上的商机

在欧美的花园和家门口的草坪，杂草疯长清理起来太麻烦，除了雇佣专人打理，借助机器清洁也是很多人的选择。

据公开资料显示，全球约有2.5亿个私人花园，其中美国约有1亿个，欧洲拥有超8000万个，欧美地区合占全球总量的72%。而据Grand View Research的数据显示，2021年全球割草机市场规模为304亿美元，并以年均5.7%的复合增长率成长；其中，美国每年购买近800万台各类割草机，支出高达90亿美元。

这其中，手推式割草机为市场的主流，手推式割草机的全球巨头是富世华、宝时得，这两家占据全球90%的市场份额，而智能割草机器人的市场渗透率仅为10%，这让不少企业嗅到了商机。

相比室内，户外庭院场景的定位、导航、避障难度都要升阶，有更多的移动物体，比如幼儿、宠物和自然生物等增加了不确定性。另外，割草机体积质量更大，还带着刀片，危险性更高。

因此割草机器的智能化很早就开始了。此前有一种埋线式割草机器人，因为操作麻烦、成本较高没能大范围普及。首先必须要在地下预埋磁感线，借助埋好的线路，机器人才能判定花园和庭院的大致形状以及面积，从而完成切割。

不过这种方法费时费力，一旦花园边界出现调整，或需要割草的区域出现变化，原有预埋线路便会作废。这时，只有把原先埋设的磁感线挖出，重新铺设，才能使机器人重新正常工作。在成本上，埋线的价格也较为昂贵，且草坪面积越大，成本越高。

依据自身优势入局

欧美人力成本的提升是许多家庭不能承受之重，如果有更趁手的工具，将大大提高割草机器人的渗透率。随着市场中入局者越来越多，来自家用服务机器人、AI、自动驾驶、家居家电等各个领域的企业将技术反哺到割草机器人产品端，许多之前的应用难点开始得到响应甚至逐步改善。

锂电池技术的成熟，也帮助割草机器人提供更长的运行时间，以覆盖更大面积的草坪。通过精准的定位算法，可以帮助割草机器人优化割草路线，避免重复割草与切割不完全的情况；通过对静态和动态的障碍物识别，可以实现快速避障，提升割草效率同时保障产品安全性。

九号旗下未岚大陆赛格威割草机器人Navimow和松灵机器人旗下库犸动力发布割草机器人KUMAR，都是主流路线RTK（Real-time Kinematic）实时动态载波相位差分技术的拥趸。该技术原本应用于测绘领域，其工作原理是借助卫星定位来完成除草任务。

不过，RTK本身存在一些技术上的缺陷。机器人本体接受卫星信号时，卫星信号会在地面进行反射，存在多路径问题；或者卫星信号被树木、屋檐等障碍物遮挡，导致机器人本体接受不到定位。有时受制于天气，产品会由于信号干扰影响到精度。因此，很多走RTK路线的厂商会结合其他传感器来完善硬件，比如Navimow的“RTK+超声波”技术，优思美地的“RTK+IMU+视觉传感器”技术。

地面上还要有一个基准站和一个流动站（割草机器人）。而且，RTK技术应用在家庭场景，往往需要为每户建立单独的信号基站，这无疑拉高了RTK套件的成本。据《深响》披露，现在业内做割草机器人的一般都不自研RTK技术，而是寻求北斗星通、千寻等第三方的解决方案，单个割草机在RTK套件上的成本就需要将近2000元人民币。

还有一些厂商采用了激光雷达技术，比如锐驰智慧的方案就是“激光雷达+视觉融合”。这对于有激光雷达技术的企业来说，能够较好地控制成本。但对于缺乏该技术积累的企业，会面临成本较高的问题。

去年科沃斯推出的的智能割草机器人GOAT G1，由360度全景摄像头和鱼眼摄像头组成的机器人双目视觉方案，走的是机器视觉路线，再叠加UWB超带宽无线载波通信技术、惯性导航技术和GPS定位技术，可以解决边界感知、精准定位、主动避障等痛点。但是该产品目前还没有上市。

而河森堡的路线是纯视觉，其只利用摄像头来捕捉实景，再用算法完成感知定位。由于不需要搭载各种传感器，制造机器的成本更低。但是纯视觉方案的技术难度大，需要大量数据和强算法算力。

深兰科技的割草机器人则是依靠“熊猫智能公交”采用的L4级自动驾驶技术和纯视觉技术来应用到割草机器人上。

总结

随着人工智能、计算机视觉的飞速发展，割草机器人开始逐渐走向智能化，许多拿到融资的创业公司也迎来了属于自己的机会。纷纷摩拳擦掌，试图在即将到来的商机中开疆拓土。同时，他们也纷纷建立起了自己的产品优势。

然而，一方面，目前该赛道龙头企业并不排斥推出智能化产品参与竞争；另一方面，行业内初入局企业仍在赛跑中，并没有一家具有绝对的领先优势。大部分产品甚至没有量产交付，仍是PPT产品。在这样的情况下，谁能尽快成功出货，并在快速迭代中降低成本，才能在该赛道获得一战之力。