随着ChatGPT的快速崛起，国内涌现出了一批大模型，这些模型在功能和性能上都在尝试与ChatGPT相媲美。近半年，这些模型都在努力提升自己的性能，以便提高大模型的准确性和泛化能力。

据金沙江创投主管合伙人张予彤介绍，当前AIGC（生成式人工智能）创业与投资爆发，今年上半年投资额已超过去年全年水平，以ChatGPT、Midjourney为代表的第一批超级应用兴起，更强算力支持、模型参数量增长、数据量爆发共同驱动了本轮技术的发展。

另一方面，国内的大模型开始重视与具体行业的结合。在ChatGPT的影响下，很多行业都认识到了自然语言处理技术的重要性，因此都在积极引入大模型来提升自己的业务效率。例如，医疗、金融、法律等行业都在尝试利用大模型来改善自己的工作流程。

然而，尽管ChatGPT的出现对国内大模型的发展产生了很大的推动作用，但是大模型的角逐并没有结束，一场由“大模型”驱动的效能革命正在发生。

大模型产业应用逐渐落地

任何产业都需要收集和分析不同种类、不同数量的数据来做决定，AI的应用场景无处不在。在这个阶段，如何将AI技术与行业知识有机结合，实现AI应用的落地，是重中之重。

9月8日，在上海举办的外滩大会上，蚂蚁集团正式发布金融大模型。据了解，蚂蚁金融大模型基于蚂蚁自研基础大模型，针对金融产业深度定制，底层算力集群达到万卡规模。该大模型聚焦真实的金融场景需求，在“认知、生成、专业知识、专业逻辑、合规性”五大维度28类金融专属任务中表现突出，目前已在蚂蚁集团的财富、保险平台上全面内测。

当天，蚂蚁集团同时发布了基于金融大模型能力的两款产品：智能金融助理“支小宝2.0”、智能业务助手“支小助”，展示了蚂蚁从基础大模型到行业大模型以及产业应用的全栈布局和进展。

“通用大模型无法在专业严谨的领域直接商用，特别是金融服务对错误的容忍度很低，金融大模型要确保领域知识和专业逻辑的严谨性，才能真正落地带来产业价值。知识力、专业力、语言力以及安全力，保障四大能力是前提条件，也是金融大模型要解的产业真命题。”蚂蚁集团副总裁、金融大模型负责人王晓航介绍道。

据了解，8月底，蚂蚁金融大模型已通过证券从业资格、保险从业资格、执业医师资格、执业药师资格等专业试题测试。目前，蚂蚁金融大模型已率先在理财和保险领域进行应用测试。未来，蚂蚁集团与金融机构合作的所有数字金融业务将全线接入这一大模型。

中国证监会原主席肖钢表示，人工智能已经渗透到财富管理行业各个环节，支持投研、产品设计、用户运营、投资决策、服务陪伴等智能化持续升级。其中，随着自然语言处理、机器学习、知识图谱、多轮对话等智能技术应用，智能理财助手和专业理财师相配合的“人机协同”模式，将使用户分层服务更高效、精细化、专业化。

昨日，腾讯混元大模型也正式亮相，并通过腾讯云对外开放。腾讯混元大模型是腾讯自研的通用大语言模型，具备强大的中文创作能力，复杂语境下的逻辑推理能力，以及任务执行能力。混元大模型更加聚焦将技术应用于实际场景，支持了腾讯包括腾讯会议、腾讯文档、腾讯广告等在内的50多个应用。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示：“以大模型生成技术为核心，人工智能正在成为下一轮数字化发展的关键动力，也为解决产业痛点，带来了全新的思路。”

大模型加速产业进入全新智能时代，以人工智能为代表的前沿技术，正成为推动科技创新、产业升级、生产力跃迁的重要驱动力量。“企业要从全局来设计智能化升级路径，才能将产业链各个维度连接起来，形成叠加效应，推动业务从高增长向高质量发展”，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强表示，随着前沿技术加速产业全链条升级，无论是从田间到产线，还是从实验室到便利店，大模型会无处不在。

冷静探索方得长久

尽管大模型已经在诸多领域展示了其威力，但是大家对于其未来的发展仍莫衷一是。

蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋引用电影《奥本海默》的一句台词指出，正如发明原子弹“不是一种新武器，而是一个新世界”，大模型的出现，“不是一个新技术，而是一个新世界”。他说，iPhone时刻巨大的冲击，远远不是大屏幕变成小屏幕这么简单，而是通过小屏幕实现了用户“永远在线”，从而极大促进了人和服务、人和商品的整个连接。

美国科学院、美国工程院、美国艺术与科学院三院院士迈克尔·乔丹（Michael I.Jordan）教授认为，ChatGPT没有办法对不确定性进行量化。他不认为有一种所谓的超级电脑会替代人，应该把技术看作是一个工具来赋能人类，建议关注集体的智能体。他进而以蚂蚁集团为例指出，蚂蚁创造了双边市场，“把商户和客户有效联结在一起，这才是一个智能的集体，是真正的智能”。

“AI的本质是集体，而不是个人。”迈克尔·乔丹教授表示，我们需要建立一个协作式、去中心化的系统来实现集体智能，并设计一个机制使之公平、稳定、可扩展。“我们在日常生活中经常遇到不确定性，让去中心化的系统帮助我们更好、有效地应对日常和世界当中的不确定性，这才是我们亟待解决的问题。”

大模型能做的事很多，但其生成能力也让“隐私泄露”的方式变得多样化，造成隐私保护更加困难。中国科学院院士何积丰指出，应对这些问题，需要用到大模型对齐技术。“对齐（alignment）”是指系统的目标和人类价值观一致，使其符合设计者的利益和预期，不会产生意外的有害后果。“如果把人工智能看作西游记里的孙悟空，‘对齐’就是唐僧的紧箍咒。有了紧箍咒，就可以保证技术不会任意使用能力胡作非为。”

小冰CEO李笛则在接受采访时坦言：“（大模型）经历了早期很有热度，到现在开始逐渐冷静，特别好，冷静能够给技术这边更多的一些反馈和动力。”他指出现在行业里面最大的问题其实就是“太雷同了”，大家都沿着同一条路径在往前走，没有多样性，这个和创新精神是违背的。“我们有的时候认为创新是追赶，其实创新不是追赶，而是有自己新的方法，去实现自己的优势。”

李笛认为，当下的发展环境，对于公司来讲有很多种选择，不是说千军万马过同一条独木桥，因为有很多条选择，所以打法就不一样了。他希望小冰尽量做一个冷静的隐形者，不参与同质化内卷，而是积极进行差异化竞争。

结语

今年以来AI热度持续攀升，近半年内全球近百家公司、机构相继发布大语言模型相关产品。 但专家普遍认为，这一技术带来的产业红利才刚刚开始，AI 等数字科技正推动全新的产业模式变革。显然，我们需要更“聪明”的大模型来推动技术的发展，让它成为一个未来社会的积极建造者；同时，对 AI 的认知不能完全局限于生产力，还要着眼公平、安全和可持续，帮助我们看到一个更大、更多元包容的未来。