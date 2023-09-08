苹果继续录得大幅增长，第二季度出货量同比上涨75%；

2023年第二季度，中东非智能手机出货量同比增长1%，环比增长7%；

随着通胀降温以及当地货币趋稳，消费者情绪于本季度有所回升。上述利好因素刺激对智能手机等“大件”商品的需求；

三星在本季度的出货量和市场份额双双回升；

Transsion Group于传统淡季表现抢眼，出货量同比增长2%，环比增长14%。

根据Counterpoint市场监测近期发布的研究报告，2023年第二季度，中东非地区智能手机出货量同比增长1%，环比增长7%，是该地区市场五个季度以来，同时也是全球通胀危机爆发之后首次迎来大幅反弹。随着通胀降温以及当地货币趋稳，消费者情绪在本季度发生实质性改善，而考虑到2022年库存水平严重过剩，深陷泥潭的手机品牌厂商无疑是久逢甘露。各家厂商把握机会清空库存，库存和产品发布节奏逐渐回归正轨。

针对当前市场表现，高级分析师Yang Wang表示：“中东非地区似乎率先走出全球智能手机市场颓势。由于宏观经济环境改善，消费者的“大件”产品购买欲望更加强烈，本季度市场活动有所回升，斋月和复活节，乃至整个季度销售火爆，便是印证。令人鼓舞的市场表现再次表明，中东非地区可能是最后一个尚未开发的智能手机市场。该地区大部分人口仍有很大的潜力升级使用智能手机。”

从各品牌来看，三星、TECNO和苹果是最大的赢家。三星反弹归功于低价Galaxy A系列销售势头强劲，而新推出的5G和高端机型也表现不俗。TECNO和姐妹品牌Infinix在一定程度上表现出色，主要得益于经济形势乐观，尤其是低收入群体的经济条件改善，以及积极进入中东市场。不过，TECNO和Infinix的成功也部分归因于itel市场份额遭到蚕食。最后，苹果公司在本季度表现出色，为强劲的iPhone 14系列周期画上圆满句号。该手机品牌厂商的高价Pro和Pro Max机型反响热烈，令公司得以提高在主要中东市场的渗透率。

另一方面，小米在中端市场面临三星和Transsion品牌的激烈竞争，出货量同比下降17%。至于前十名之外的品牌，OPPO和vivo品牌库存供货量减少，市场渗透活动降温，因此继续下跌。然而，realme在新市场继续加大供货力度，保持良好的发展势头。

针对中东非智能手机市场的定价趋势，Yang Wang表示：“高端手机一般不是中东非市场的主力，但该细分市场在2023年第二季度表现突出。售价800美元（约合人民币5848元）以上的智能手机销量年同比增长93%，其中苹果公司的iPhone 14系列高端机型功不可没。该手机品牌厂商在主要GCC市场的份额实现增长，同时努力发展非洲分销渠道。苹果公司在中东非地区的成功再次证明了该品牌强大的全球吸引力。随着地区城市化和工业化进程的不断推进，苹果公司有望继续保持该地区领先手机品牌厂商的地位。”