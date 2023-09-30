Farizon Auto 推出了一款名为 SuperVan 的新型模块化商用车，该车配备可更换的高压电池组并受益于线控驱动技术。据该公司介绍，该货车还可以配备甲醇增程器，并可以从电池组输出高达10千瓦的220伏交流电，可用于各种工具或户外电器。

制动踏板和制动卡钳之间没有机械连接，而是通过一根电线来传输信号交互，转向和加速也是如此。再加上车身可以与滚动底盘分离，这意味着 Farizon Auto 的货车可以根据客户的需求轻松适应更长或更短的轴距、不同类型的悬架或不同的转向设置。

不过，无论配置如何，Farizon Auto 的所有者吉利表示，所谓的新能源汽车 (NEV) 包括自适应巡航控制、城市和高速公路辅助驾驶、疲劳监测、智能限速助手和 360 度数字全景。它还拥有智能充电、定时充电、数字钥匙以及通过智能手机应用程序控制某些功能的能力。

在内部，照片显示了一个方形数字仪表组和一个宽大的中央信息娱乐触摸屏，以及中控台上的几个储物格。挡风玻璃上方还有一个全宽架子，但后视镜却不见踪影，暗示可能有一个数字镜，可以将视频传输到信息娱乐显示屏，但官方信息没有提及此功能。远程汽车长远来看还计划提升在日本、南韩、中东和东南亚等地的销售。