折叠屏手机作为一种新型的手机形态，具有很强的创新性。这种创新性不仅体现在外观设计上，还体现在相关的技术和功能上。折叠屏手机的出现给消费者带来了全新的使用体验，也给手机市场带来了新的发展机遇。国产手机更是视其为另辟蹊径冲击高端的砝码，所以近几年在横折和竖折方案的折叠屏手机上都有很强的积淀。

由于普遍认为折叠屏是下一代手机屏幕的进化方向，大家对苹果未来的折叠屏产品也满怀好奇。尽管苹果要打造折叠屏手机的传闻不绝于耳，但是苹果对于该形态的产品何时推出一直三缄其口。

缺乏做折叠屏的动力

虽然折叠屏手机在技术上具有创新性，但目前仍处于市场发展的初期阶段，消费者对这种新型手机形式的接受程度还不确定，市场教育尚未完成。而且，根据市场调研机构的数据，除了商务人群，大部分消费者对折叠屏手机的需求并不高，因此苹果可能认为推出折叠屏手机并不是一个必要选择。

再者，折叠屏手机在制造过程中需要解决许多技术难题，例如屏幕的耐久性和稳定性、铰链的精度和可靠性等。这些技术挑战较大，需要投入大量的研发资源和时间，对于苹果这样注重技术研发的公司来说，目前看得见的是更愿意将资源倾斜到Vision Pro这样的AR/VR设备上。

苹果公司一直致力于打造具有独特技术和高品质的产品，对于产品的设计和功能有着极高的要求。而折叠屏手机在目前的技术条件下，可能还无法达到苹果的品质标准。半年前，苹果的一项与折叠屏手机相关的专利技术出现在美国商标和专利局公布的清单中。根据苹果描述可知，此专利技术“能够通过外部施加的热、光、电流或其他类型的外部刺激，来实现折痕的自我修复”，可见苹果也在研究折叠屏，并非不为所动。

另外，Counterpoint Research在最新的调查报告提到，苹果公司在2023年第二季度继续引领全球智能手机市场，智能手机业务和营业利润分别以45%和85%刷新记录。近三年来，华为遭遇制裁，缺乏5G等关键器件的华为，失去了和苹果叫板的能力。而小米OV的高端化只是稍有起色，完全无法在高端机市场与苹果一较高下。苹果的高利润令国产手机必须找到更好的增收点，因此了瞄准了苹果暂未涉足的折叠屏来错位竞争。

而目前折叠屏手机的成本较高，价格也相对较高，利润空间相对有限。根据DSCC数据，折叠屏人工和原料成本比直板手机高出69%，其中屏幕和铰链是成本增加的主要来源。市面上的横折叠手机，价格基本在万元左右。

据艾媒咨询《2022年中国折叠屏手机用户调研分析》数据显示，超过六成的受访者价格接受区间在3000-8000元。能够看到，经过降价后“折叠屏”手机的平均价格仍是在绝大多数消费者接受范围之外的。

对于苹果这样注重利润的公司来说，直板机的利润已经够好，而折叠屏手机的利润空间还不明朗，因此缺乏动力去开发和推出这种产品。苹果需要在保证产品质量的同时，尽可能地降低生产成本，从而使折叠屏手机在价格上更具竞争力。

Canalys分析师刘艺璇曾表示：“全球经济衰退的风险正在加大，智能手机市场的复苏之路也充满不确定性，这就要求厂商专注于精简产品组合以及高效的渠道管理来寻求机会，从而确保盈利。”

可折叠iPad或许比手机先来

对风险的厌恶可能导致苹果不愿押宝折叠屏，但作为行业领军企业，苹果近几年发布的手机产品都没有展现超出预期的创新技术，在不绝于耳的唱衰之下，苹果如何在已经趋于饱和的手机市场再次杀出，还需要寻找答案。

高级市场分析师Harmeet Singh Walia表示，2023年第二季度全球智能手机市场总出货量下降约9%，苹果公司的智能手机业务出货量下降3%。得益于iPhone平均售价提升，整体利润反而有所增加。

苹果公司首席执行官Tim Cook在年初一次主要关注假期业绩的收益电话会议上发表了即兴讲话，来回答iPhone不断上涨的平均销售价格是否可持续。 Cook表示价格上涨没有问题。事实上，消费者可能会被说服花更多的钱。Cook在电话中说：“我认为人们真的愿意全力以赴，以获得他们在这个类别中负担得起的最好的。”他指出，iPhone已经成为人们生活的“组成部分”。

目前，苹果公司对折叠屏手机的态度仍然“暧昧”，这种审慎态度使得其专注于更大的可折叠设备。据DigiTimes报道，苹果传闻中的可折叠iPad现在处于“密集开发”中，最早可能在2024年底宣布。

在一份引用供应链来源的付费墙报告中，DigiTimes概述了苹果在计划于2024年底进行小规模生产之前，如何与供应商合作开发可折叠iPad。台湾出版物认为，这表明，如果进展稳定，苹果可能会在2024年底或2025年初宣布该设备。

苹果显然已经在可折叠产品领域未雨绸缪，并在这段时间不断进行设计更改，计划在开发可折叠iPhone之前发布可折叠iPad。苹果选择专注于iPad，因为它在公司销售额中所占比例相对较小，这意味着潜在问题更容易管理，影响较小，有一定“试验田”的意味——库克还不敢拿iPhone冒险。

据报道，该公司尚未最终确定可折叠iPad的设计。最初，苹果的产品设计团队领导了该项目，但现在据说这个角色已经转移到采购部门，以降低成本。苹果在现阶段的主要目标是实现更具成本效益的设计，激发对设备争议之处的更改。

苹果首款可折叠产品预计将于2025年开始大规模生产。DigiTimes认为，可折叠产品可能会增加iPad的出货量，引发全球平板电脑销量的上升。

Counterpoint Research的研究总监Tom Kang表示，目前可折叠设备仍然是一个利基市场，但对于那些希望在创新和高端市场上保持领先地位的品牌来说，这是一个重要的细分市场。三星和中国的OEM厂商一直在这个市场非常活跃，尤其是在他们的本土市场。去年，中国已成为全球最大的可折叠手机市场。

据京东发布的《2023折叠屏手机趋势趣味图鉴》数据分析，2023年前两季度平台“折叠屏”手机销量同比增长超100%。IDC报告显示，国内智能手机市场2023年第一季度出货量同比下滑了11.8%，而“折叠屏”手机却同比上涨52.8%。

尽管苹果的粉丝可能要等相当长的时间才有机会购买可折叠的iPhone手机，但未来如果苹果真的愿意发售这样一款产品，相信许多人还是会乐意买单。