当地时间11月4日,谷歌DeepMind联合创始人谢恩·莱格(Shane Legg)带领的DeepMind研究团队发布论文(Levels of AGI: Operationalizing Progress on the Path to AGI),提出了对通用人工智能(AGI)的更清晰定义,制定了类似于自动驾驶L1-L5级别的AGI分级分类框架。基于能力深度(性能)和广度(通用性),该研究将AGI分类为:非AI、初级、中级、专家、大师、超级智能。研究团队认为,总的来说,当前的前沿语言模型会被视为第1级通用AI,即“初级AGI”。

来源:澎湃