当地时间周二，伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明，投资天才、沃伦·巴菲特的得力助手查理·芒格（Charlie Munger）去世，享年 99 岁。

今日上午，苹果 CEO 蒂姆·库克发文悼念：

查理·芒格是一位商界巨擘，一位对世界有着敏锐洞察的观察家，他帮助建立了一间美国公司的典范，并通过他的智慧和洞察力激励了一代领导者。他将被大家深切怀念。安息吧，查理。A titan of business and keen observer of the world around him, Charlie Munger helped build an American institution, and through his wisdom and insights, inspired a generation of leaders. He will be sorely missed. Rest in peace Charlie.

芒格是一名训练有素的律师，他在伯克希尔-哈撒韦公司成为投资巨头的过程中发挥了重要作用。芒格与巴菲特在1959年初次见面，两人在一起投资之前就成为了智力上的切磋伙伴。1962年，芒格成立了自己的律师事务所。后在巴菲特的敦促下，芒格进入了投资界，并于1978年加入伯克希尔-哈撒韦公司，与巴菲特密切合作。

题图：Poor Charlie’s Almanack