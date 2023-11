当地时间周二,伯克希尔-哈撒韦在其子公司美国商业资讯网站上发布声明,投资天才、沃伦·巴菲特的得力助手查理·芒格(Charlie Munger)去世,享年 99 岁。

今日上午,苹果 CEO 蒂姆·库克发文悼念:

查理·芒格是一位商界巨擘,一位对世界有着敏锐洞察的观察家,他帮助建立了一间美国公司的典范,并通过他的智慧和洞察力激励了一代领导者。他将被大家深切怀念。安息吧,查理。A titan of business and keen observer of the world around him, Charlie Munger helped build an American institution, and through his wisdom and insights, inspired a generation of leaders. He will be sorely missed. Rest in peace Charlie.