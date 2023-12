根据 data.ai 发布的 2023 年 11 月海外新应用下载榜,本期共有 18 款新游戏应用,8 款新非游戏应用下载量突破 100 万。榜单第一名分别是模拟赛车游戏 Moto Rider Bike Racing Game,以及工具类应用 Control Center。

RPG 手游再添 4 款有力竞争者

本期海外新游下载榜榜首由越南手游发行商Zego Studio推出的模拟赛车游戏 Moto Rider Bike Racing Game 摘得。游戏专攻印度、东南亚、拉美等新兴市场,截至 11 月 30 日在全球已获得超过 620 万下载量。发行商在此之前就已推出不少赛车、摩托相关游戏,其中 Furious Car Race Speed Master 累计下载量成功突破 1 亿人次,超休闲与模拟游戏也是Zego Studio重点投入赛道。

榜单前十中,RPG手游占据 4 个席位,分别是 Soul Knight Prequel(元气骑士前传)、呪術廻戦 ファントムパレード(咒术回战:幻影游行)、東方幻想エクリプス(东方幻想Eclipse)以及 Tokyo Ghoul: Break the Chains 。元气骑士前传是中国发行商凉屋游戏继元气骑士之后发行的又一续作。游戏沿袭了前作标志性的暗黑像素风格以及经典的Roguelike闯关玩法,并推出全新混合职业,目前在海外与国内已分别获得约 470 万与 140 下载量。其余三款RPG游戏则均是基于日本热门IP开发的产品(包括《咒术回战》、《东方Project》和《东京喰种》),目前咒术回战:幻影游行和东方幻想 Eclipse 仅在日本地区运营,而 Tokyo Ghoul: Break the Chains 则由Komeo在韩国、港澳台地区以及东南亚代理发行。

其余排名详情请参考榜单图片。

多款手机壁纸应用上架

手机屏幕设置工具 Control Center 以超 290 万下载量成为 11 月新增用户最多的新发行应用。该应用可以帮助用户自定义桌面控制中心,以便快捷访问常用功能或组件。应用最大市场为印度,占海外下载量的 42% 。榜单第 2 、3 位则由手机定位软件 Clap to Find Phone with Flash 和 Phone Location Tracker via GPS 获得,两者海外月度下载量均约为 180 万。本期多款手机壁纸应用上架 iOS 与 Google Play 商店。尽管功能较为简单雷同,但仍然反映出用户对动态壁纸的需求巨大。

国内资讯

本期国内共有超 49 款新游上架 iOS App Store,其中下载量排名前三的游戏分别为节奏大师、星球:重启以及元气骑士前传。时隔 3 年,腾讯旗下绿色音游节奏大师改版归来,不仅对系统外观、角色立绘进行了重做,还更新了大量曲库内容,下架了“体力”系统等冗余设计。游戏以接近 400 万下载量问鼎 11 月国内新游下载榜。星球:重启则是朝夕光年发布的又一款品质大作。游戏定位为末世科幻求生类RPG,早在年初便已在港澳台与日本市场面世,虽然设计精良,口碑不错,但从 11 月活跃用户表现上来看似乎不算理想。本次国内一经发行便登顶 iOS 手游下载榜榜首,并短暂入围畅销榜前十,游戏后劲如何值得继续关注。凉屋游戏元气骑士正统续作元气骑士前传于本月全球上线,尽管凭借前作口碑吸引来超 140 万国内玩家,但由于服务器问题导致体验不佳,评分已跌至 2 分以下,官方目前正在努力解决炸服问题并给予玩家补偿。

新发行游戏下载量第 4 至 10 位分别为铃兰之剑:为这和平的世界(战棋RPG)、元尊(团队战斗RPG)、四驱兄弟(模拟)、纳萨力克之王(团队战斗RPG)、雾境序列(战棋RPG)、星空大陆:空岛历险(团队战斗RPG)以及大黄的花园(农场模拟)。其中,心动网络发行的铃兰之剑:为这和平的世界 从今年 8 月港澳台地区发行至今,一直维持着不俗的表现,累计用户支出已突破 600 万美元。本次发行国内市场,首月下载量成功超过 100 万,收入排名也基本维持在 iOS RPG游戏畅销榜前十位置。

应用方面,本期共 14 款应用上架 iOS App Store,下载量前三依次为解压大师(娱乐)、潮新闻(新闻)以及乐拍(照片编辑)。随着用户生活与工作习惯移动化的转变,越来越多新闻媒体集团从网页端向移动端扩展。潮新闻为浙报集团在 11 月推出的新闻客户端应用,整合了天目新闻、浙江新闻、小时新闻所有内容,目前该应用已获得约 25 万安装量。