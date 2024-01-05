2024年悄然而至，回首2023，智能硬件领域涌现出了众多令人瞩目的新品。手机和智能家居作为智能硬件的重要组成部分，更是引领了科技潮流，给人们带来了前所未有的生活体验。

在手机领域，折叠屏手机等创新产品成为了消费者的新宠。折叠屏手机以其独特的折叠设计，为用户提供了更大的屏幕空间，同时满足了便携性的需求。在智能家居领域，智能音箱、人体场景传感器等产品受到了广泛欢迎。此外，智能硬件领域还有许多其他值得关注的产品，如智能健康设备、TWS 耳机等。这些产品通过不断创新和升级，为用户提供了更加便捷、高效的生活体验。

在未来，随着科技的不断发展，相信智能硬件将会更加深入我们的生活，为我们的工作和休闲时光带来更多便利和惊喜。

直板手机：华为 Mate60 Pro

作为华为首部未发先售的手机，华为Mate60 Pro无疑是年度黑马。该机型背部仍然延续Mate系列的“星环式”设计，继被美国封锁以来再次搭载自研芯片，其高性能和低功耗的特性为手机提供了强大的动力。与大容量RAM的配合，使得Mate60 Pro在处理各类应用和多任务时都游刃有余。华为Mate60 Pro采用了玄武架构，结合耐摔的第二代昆仑玻璃以及耐用的锦纤材质三层防护，整体上耐用性得以提高。

华为Mate60 Pro支持灵犀通信技术，能够在弱信号场景下实现更稳定的网络连接。此外，还支持双向卫星电话功能，可以在无地面网络的情况下拨打和接听电话，还能编辑和发送卫星消息。

华为Mate60 Pro搭载超光变主摄，物理光圈十档可调，配合超微距长焦摄像头和超广角摄像头，对于拍摄远处的风景和细微处的细节都能更得心应手。而盘古大模型赋能下的小艺（华为Mate60 Pro内置智能语音助手），可以轻松实现语音操控、智能提醒、智能家居控制等功能。

折叠屏手机：OPPO Find N3

核心配置上，OPPO Find N3内屏7.8英寸，外屏为6.3英寸，搭载骁龙8 Gen2，后置4800万主摄、6400万潜望长焦和4800万超广角，电池是4805mAh，支持67W有线闪充。

作为一款折叠屏产品，OPPO Find N3对软件进行了深度调优，提供了大屏应用适配，包括超20个原生应用与界面的重制，与众多国民级APP达成深度定制合作，以及覆盖行业最多的自适应UI布局。

与此同时，OPPO Find N3带来了全景虚拟屏，为7.8英寸大屏带来了超越屏幕物理边界的15寸虚拟视野，可以实现三个应用以全尺寸显示和操作，大幅提升大屏多任务的使用体验。

另外，OPPO Find N3带来了全新的文件随心开功能，打破安卓系统与苹果、Windows的生态藩篱，能够快速查阅keynote、pages、numbers、CAD、markdown等格式的文档，助力生产力提升。

在影音体验方面，此次OPPO首发了瑞声科技的三扬声器系统。通过分布式的三扬声器系统，为用户带来身临其境的立体声。OPPO Find N3还实现了最高3.5倍的隐私通话效果，实现指向性音频隔绝，有效减少听筒漏音。

笔记本电脑：MacBook Pro（M3）

此次，MacBook Pro 首款搭载3纳米制程的 M3系列芯片。据悉，搭载M3 Pro的MacBook Pro效能也更出色，相比M1 Pro的16寸机型快40%；而M3 Max的MacBook Pro处理效能，比搭载M1 Max的16寸MacBok Pro快2.5倍，能够处理多个专业级App 、大型复杂专案和视频等工作。

除了3纳米制程外，M3系列芯片也支持动态内存分配技术（Dynamic Caching），能够让动态内存根据任务实际需要即时分配，也让GPU效率会更高。另外，所有 MacBook Pro M3 机型均配备 Liquid Retina XDR显示器，在显示动态范围 SDR 亮度提升 20%，能达到 600 尼特最大亮度，同时也延续支持 ProMotion 120Hz 自动适应更新频率、P3广色域和原彩显示技术。

M3家族也加入了硬件光追技术，配合前面提到的动态缓存技术，M3芯片处理复杂的图形任务也会更加高效。而针对日常使用场景，M3家族的媒体处理引擎首次支持AV1解码，它能够以更高的能效进行流媒体播放，实现更持久的电池续航。

智能手表：Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 搭载全新 S9 SiP 芯片，户外最大亮度从2000尼特提升到3000尼特，夜晚最暗的亮度从2尼特变为1尼特。升级第二代超宽带技术芯片后，手机找iPhone可以感知距离，更加方便。

Apple Watch Ultra 2 功能升级的一个亮点是双指互点功能，这个功能的逻辑是通过双指互捏双击来完成一个确认动作，用来实现单手操作，比如接听/挂断电话、控制音乐播放等。

watchOS 10 带来了重新设计的 App、智能叠放以及全新的导览方式。新界面也充分利用了 Apple Watch 的屏幕，让更多信息一览无余，使 Apple Watch Ultra 变得更加易用。通过 Apple Watch Ultra 全新表盘尝试各种风格。作为 Apple Watch Ultra 的专属表盘，“Ultra 模块”可在体能训练、徒步和潜水期间为用户提供所需信息。

投影：当贝 X5

当贝X5投影拥有260英寸超大投影画面，采用中影高端影厅同款光源技术，这种技术可以让当贝X5投影拥有高达2450 CVIA流明的亮度。

在硬件配置方面，当贝X5投影为了拥有更高的算力，它内置MT9679芯片，支持解码更多格式，多渠道资源均可解码。当贝X5投影使用了硬件级的XSuper超分辨率技术，让细节更锐利清晰。

在生态系统的智慧体验中，当贝X5也带来全知AI视觉系统2.0，借助3D ToF激光雷达模组保证快速无感的自动对焦和梯形校正。不仅是支持远场语音可以抛却遥控器直接全自动语音使用，更能通过声纹识别针对用户年龄、性别做出特别推荐。

智能音箱：哈曼卡顿音乐琉璃四代（Harman Kardon Aura Studio 4）

哈曼卡顿音乐琉璃四代在延续三代经典设计的基础上进行了升级，拥有更加出色的音质和灯光效果。相比上代产品，音乐琉璃四代在外观上最大的变化来自“水母罩”内的元素设计。音乐琉璃系列每代产品的亮点之一就是这部分的造型与光影变化。在音乐琉璃四代上，设计师引入了全新的菱形钻石纹设计，还内置了360°LED氛围灯，赋予了它5种主题色律动灯效，能覆盖中央以及整个菱形钻石纹区域。

音乐琉璃四代的高低音独立可调设计让用户能够根据自己的喜好和音乐类型进行调整。无论用户喜欢动感十足的摇滚乐还是轻柔舒缓的轻音乐，都能找到最适合的音效。新增的夜灯功能让用户在享受音乐的同时，也能享受到温馨的氛围，可调照明常亮设计可以轻松切换音箱和夜灯模式。

琉璃四代支持蓝牙与3.5mm音频接口两种方式连接方式，即可以轻松地与手机、平板等移动设备无线连接，也可以与PC、播放器通过有线连接，能适配多种音源。

TWS 耳机：华为 Free Clip

华为推出了首款开放式TWS耳机——华为FreeClip耳夹耳机，以创新C形桥设计（C-bridge Design）为核心，将分布式声、电、控单元架构紧密串联为一体的同时，还带来了超高辨识度。

时尚的外观之外，华为FreeClip耳夹耳机的C形桥设计作为传输系统带来了更高的灵敏度，音频信号传输更加流畅。其内置一根镍钛记忆合金，通过人体工学设计，可以使耳机适合不同耳朵形状的用户，同时具有高弹性高耐用的特性，使耳机轻便可靠，用户可以长久保持稳固佩戴。在这一极致架构设计下，华为FreeClip耳夹耳机的单只耳机仅重5.6g，能够在一定程度上提升佩戴体验。

为了带给消费者更佳的佩戴体验，华为工程师还参考了万人人耳大数据特征，打造出华为FreeClip耳夹耳机舒适稳固兼顾的人体工程设计，即使在跳绳、街舞或空中瑜伽等大幅度运动场景下，也能牢固佩戴。

在通话场景下，华为FreeClip耳夹耳机通过科学排布的麦克风系统、VPU麦克风结合多通道深度神经网络（DNN）算法，实现AI清晰通话，让对方听得更清楚，并且有效保障了户外运动等场景下的通话质量。此外，华为FreeClip耳夹耳机聆听球内拥有精巧的逆声场声学系统，有效减小耳机漏音情况。

人体场景传感器：Aqara FP2

人是家居生活的主角，毫米波雷达传感器是未来AI加持全屋智能的核心产品。Aqara FP2主打多目标定位感知、AI人体姿态侦测、AI干扰过滤识别以及全屋智能联动。

据悉，Aqara人体场景传感器FP2采用毫⽶波雷达技术，可以进行多目标空间定位，可实时同步定位3个目标的空间位置、动作方向、行为姿态以及接近距离，玩法走向更加高维。相比传统可视摄像头的侦测机制，FP2采用的毫米波雷达技术最大的优点是不涉及隐私泄露，其全程使用无感化的信号侦测，无需采集现实画面，非常适合在卧室、卫生间等封闭式空间使用。

FP2的一项重要功能是跌倒侦测，它可以通过用户的姿态识别，完成当前用户状态的判断。当有人出现跌倒的动作，FP2便会通知用户，满足适老/幼场景的同时也能满足家庭复杂运动下的多点侦测，让场景联动更加丰富。

FP2在AI算法方面进行升级，对于干扰源、多径反射造成的假目标可以实现精准的识别辨析，还可以通过APP对可划分区域内的绿植、风扇、窗帘等干扰源进行屏蔽设置，进一步避免了误判的发生，也给用户带来了更佳的体验。

智能网关：Sonoff iHost

Sonoff iHost支持接入ZigBee设备，内置Matter bridge，采用了Arm Cortex-A7的芯片，具备强大的处理能力和稳定性，能够保证智能家居系统的流畅运行。

Sonoff iHost搭载eWeLink CUBE智能家居系统，支持docker，可以运用算力运行各种服务，方便地扩展家庭智能设备，打造完整的智能家居系统。Sonoff iHost可以在局域网任何手机平板设备通过美观和实用简洁的界面控制智能家居，还可以通过定时和本地自动化节省资源。

在安全性方面，Sonoff iHost允许纯本地运行，包括数据加密、身份验证等，避免信息上传到网上，确保家庭数据的安全。

对于爱折腾的用户，这款中枢还可以刷入其他智能家居系统，解锁更多玩法。