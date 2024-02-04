众所周知，三星手机业务自 2017 年后在华一蹶不振，然而三星的半导体、显示器、消费电子和家电等业务在华仍有一定影响力。

不久前，三星在中国发布了全新的手机产品，同时还展示了升级后的SmartThings智能互联服务，甚至还官宣了全新SmartThings不仅支持连接三星品牌的智能设备，也支持连接Matter标准协议的第三方品牌产品，给国内智能家居市场带来了新的气象。

随着人们对生活品质的追求和对智能化的需求不断增加，智能家居市场呈现出快速增长的趋势。根据相关数据，中国智能家居市场规模不断扩大，未来几年还将继续保持增长态势。三星不断铺垫这一服务，或许有意借助其进一步扩展中国智能家居市场。

为什么是 Matter

对于初次尝试此领域的消费者或“技术小白”来说，智能家居的学习和配置成本有些高；对制造商和解决方案提供商而言，不同硬件之间的兼容性问题也成为了制约产品开发和销售的瓶颈。

Matter 应运而生。这份最初由亚马逊、苹果、谷歌以及连接标准联盟（CSA）共同发起的协议，现已获得了众多业界头部品牌的支持和认可。Matter承诺为智能家居设备提供安全、可靠、本地连接，而不依赖专有协议（或设置自己的服务器）。

Matter设备可以与所有主要的智能家居平台（包括Apple Home、Amazon Alexa、Google Home和三星SmartThings）配合使用，而涂鸦智能、Aqara、Signify、酷宅科技（易微联）和 Nanoleaf 等国内智能家居配件生产商和解决方案提供者也纷纷响应，加入了这一新的行业标准。

Matter还具有平衡智能家居竞争环境的力量。不同品牌和平台之间的互联互通是智能家居领域的一个重要问题，通过提供互操作性，Matter正在消除平台兼容性作为差异化因素，促进不同品牌之间的合作和统一标准，从而消费者可以购置支持 Matter的所有产品，也间接提高了整个行业的效率和竞争力。

除了打破智能家居领域的孤岛现象，Matter还注重安全性，采用先进的加密技术和安全协议来保护用户数据。通过Matter标准，智能家居设备可以更加安全地连接和通信，从而保护用户的隐私和数据安全。

打磨 SmartThings

SmartThings是三星电子推出的智能家居连接解决方案，致力于将各种智能设备连接到SmartThings平台上，以实现跨品牌的互联互通。通过认证的智能设备都能通过SmartThings App进行控制，以提升智能家居产品的网络配置、远程控制、产品互联、生活服务等功能体验。

最新版的SmartThings不仅支持连接三星品牌的智能设备，也支持连接Matter标准协议的第三方品牌产品。通过智能家居中控设备SmartThings Station，用户可与家中已经加入三星SmartThings应用程序的Matter智能设备联动。例如调节窗帘、灯光以及电源插座，并与连接到智能家居服务器的其他设备无缝互连。

为了兼容Matter的生态，2022年5月，SmartThings就作为早期合作伙伴接入Matter计划。三星宣布正式增加对 Matter 通用标准的支持，通过Matter通用标准的接入，可以让SmartThings产品实现更多跨品牌以及跨生态的无缝衔接体验。

同年10月，三星发布了可以通过更新实现支持Matter Controller功能的电视和Family Hub冰箱。同期，借助于Matter的能力，SmartThings允许用户从多个平台和应用程序控制Matter设备。如果你用的是苹果手机，家人用的是安卓手机，都可以用原生的家居软件去还有智能音响控制同一个Matter台灯或者是开关。

2023年10月，在SDC（三星开发者大会），三星宣布将 SmartThings Hub 功能融入更多设备中，这是其在 2021 年 SDC 上宣布的 Hub Everywhere 战略的扩展。该功能使三星智能电视、家庭中心冰箱等产品能够作为 SmartThings的中枢工作。

一个月后在上海举办的进博会上，三星特别设置了“Smart Home”展区，利用SmartThings智能家居平台，将电视、冰箱、洗衣机、音箱等智能设备连接到一起，让消费者能够更加深入地了解和体验智能家居的可能性和丰富性。

三星的野心

尽管中国的很多智能家居制造商已经投身于 Matter 协议并取得了相应的认证，但它们在国内的表现似乎并不如在海外市场那样活跃。多家中国品牌正纷纷在全球范围推出支持 Matter 协议的产品，但这一热潮在国内仍然冷清。我们目前能够在国内市场上看到的，仅限于如 Nanoleaf 和 Aqara 等部分品牌的某些产品。

IDC 中国高级分析师刘云表明，中国的智能家居市场也在努力创建一个专门为中国市场量身定制的智能家居通用标准，但是这个过程同样充满挑战。考虑到国内少数领先的制造商需要服务一个非常庞大且多样化的用户基础，并且由于中国技术制造商长期以硬件优势为卖点，要在这样的背景下达成一个统一的行业共识无疑是相当困难的。

在智能家居领域，品牌之间的竞争不可避免，而Matter协议的推广和应用将加速这一竞争进程。三星早期是自己建立生态阵营，然后逐步通过Matter协议，实现更多设备以及平台的打通。虽然三星在中国国内尚未有太多的智能家居设备支持，但是Matter目前的参与阵营，中国智能家居品牌非常多，借助Matter的能力，三星将获取国内品牌阵营的联动能力。

一方面，三星SmartThings支持Matter协议后，将有更多第三方品牌的智能设备接入其平台，这有助于促进市场竞争。不仅可以促使品牌之间不断创新和提升产品品质，还有助于降低市场价格，让消费者获得更高的性价比。

另一方面，随着智能家居市场的不断扩大和消费者对智能生活的需求不断增加，越来越多的品牌和平台将进入中国市场。三星SmartThings通过支持Matter协议，可以吸引更多消费者的关注，有助于提升其在中国智能家居领域的市场份额。