近日，有市场传言称爱立信正在对中国区业务进行战略调整，研发岗大面积裁员。对此，爱立信方面回应界面新闻称：“爱立信正在全球范围内丰富研发团队，以更加贴近业务与用户，同时提升软件设计的弹性与成本效率。爱立信会继续坚守对中国用户的承诺，不会退出中国市场。”

实际上，2023年底，爱立信就被曝将对广州、北京、上海等地研发团队进行大规模裁员。近日，据爱立信上海办公室员工称，上周爱立信在中国区大会上宣布战略性调整，中国区的业务权限、岗位数量将逐步收缩，其中核心网业务将撤出中国，该业务的人员将全部被裁。

去年底，就已经有传闻称广州爱立信研发中心5G Tool研发团队已经被全部裁撤，只保留了市场销售和技术支持团队，提供N+3加年终奖的赔偿方案。

辉煌往事

爱立信公司(Ericsson)成立于1876年，总部设在瑞典斯德哥尔摩，是一家从事信息和通信技术行业的设备提供商，业务包括网络设备和软件和网络运营服务，是提供端到端通信解决方案及专业通信服务的供应商，全球通信巨头之一。

多年来，爱立信深耕无线领域，以无线通信业务为核心，带动其他新型业务不断发展壮大。20世纪70年代初，爱立信研发出世界首台数字交换机，这是通信史上一大标志性事件。目前爱立信公司的业务涉及技术研究、网络和应用开发、系统运行和演进等方方面面。

1894年，2000部爱立信电话远渡重洋来到上海，翻开了爱立信与中国的合作篇章。1985年，爱立信在北京开设了其在中国的第一个办事处；1994年成立了爱立信(中国)有限公司，总部设在北京。

为推动爱立信业务在中国的本地化，爱立信(中国)有限公司和在华合资企业在1996年10月就已联合建立了“移动通信国产化指导委员会”，其宗旨是对国产化和从中国出口爱立信产品与服务进行规划。

爱立信公司制订了一个系统、全面的本地化计划，以协商、实施和监管其本地化进程，让生产本地化、研发本地化、人才本地化全方位地扎根于这片中国。彼时，爱立信继续强化其扎根中国的生产、供应、研发、培训等体系，无论是在生产供应和技术研发方面，中国在爱立信全球的核心中枢地位越来越被凸显。

2002年，爱立信将建立在中国的产业基地进一步升级为全球产品供应三大中枢之一。同年，爱立信在北京成立爱立信中国研发总院，整合爱立信在中国的所有研发资源和项目，全面提升爱立信在中国的研发水平，承担爱立信全球更多的重点研发任务。

爱立信在中国有5个研发中心，分别位于北京、上海、广州、成都、南京，共有员工约13000人，其中研发团队约6000人。爱立信在中国的业务涵盖了2G、3G、4G、5G等多个通信领域，是中国5G市场的重要参与者之一。

噩梦开始

2020年时，中国市场是爱立信的第二大营收源，而到了2021年已经下滑至第四，因此爱立信高层认为有必要重组中国市场业务。

2021年，爱立信中国区南京研发中心包括领导层在内的全部员工被裁，总计约630人。爱立信首席执行官Borje Ekholm曾表示，爱立信在中国的市场份额已经减少。爱立信也寄希望于从2021年第四季度开始的重组能够赢回其丢失已久的市场份额。

爱立信在中国的成本结构相对较高，主要体现在人力成本和物料成本上。爱立信在中国的员工平均薪酬高于行业水平，而且大部分的物料都需要从欧洲进口，增加了运输和关税的成本。爱立信在中国的成本优势不明显，难以与价格更低、性价比更高的华为和中兴竞争。

据通信产业网统计，去年 6 月，总价约77亿元的备受关注的中国移动2023年至2024年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz）集中采购（公开招标部分）和2023年至2024年5G 700M无线网主设备集中采购（公开招标）揭晓，华为、中兴通讯、大唐移动、爱立信和诺基亚均有斩获，其中华为是最大赢家。

综合计算中标结果，华为总计中标31943个，中标份额约50%；中兴通讯总计中标15616个，中标份额约24.5%；爱立信总计中标6385个，中标份额约10%；大唐移动总计中标5876个，中标份额约9.2%；诺基亚总计中标4019个，中标份额约6.3%。由此可见一斑。

据悉，爱立信在中国的业绩并不理想。根据研究机构戴尔奥的数据，2023年，爱立信在中国的移动基站市场份额排名第四，远远落后于华为、中兴和诺基亚。而财报则显示，2023年爱立信销售额同比下降了3%。

近年来，欧洲电信行业一直在通过裁员、减少开支等方式应对收益惨淡的问题。爱立信在2023年初启动了一项削减8亿欧元开支计划，其中便包括辞退该公司全球范围内的8500多名员工。诺基亚去年秋季则宣布将在2026年底前裁撤9000至1.4万个工作岗位以节省12亿欧元的人力成本。

为了降本增效，在最新的季度报告中，截至去年12月底，爱立信的员工人数为99952人，低于上年同期的105529人。为应对2024年“充满挑战的市场”，Borje Ekholm告诉分析师，他将“专注于在适当的地方削减成本”，并“真正削减一些我们已经拥有的投资领域”，首要目标是“尽可能精简”。

总结

尽管爱立信方面回应不会退出中国市场，但是在华业务的急剧收缩将可能影响爱立信全球的运营业绩和市场地位。中国市场作为耕耘多年且为其全球最大的通信市场之一，对于爱立信来说具有重要意义。收缩中国市场将可能导致爱立信与中国合作伙伴的关系渐行渐远，对其全球业务布局产生负面影响。