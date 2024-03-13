继两年前的PropertyGuru之后，近期，纽交所终于又迎来了一位来自东南亚的新面孔。

美国时间3月6日，总部位于新加坡的拼车平台Ryde基于“RYDE”的股票代码在纽交所敲响了上市钟声，并以持平发行价的股价为当日收盘画上了一个不算多么波澜的句点。尽管从本次共计1200万美元的IPO规模上来看，这与Ryde此前的目标（1700万美元）相比多少有了一些距离，作为“首家通过IPO在纽交所上市的新加坡网约车初创公司”，在Ryde看来，它在这一天所收获“历史性成就”显然有着很多深意。

与东南亚的另外两家网约车巨头（Grab和Gojek）略显不同，成立于2014年的Ryde以拼车服务起家，并主要运营四轮车辆。作为Ryde的一大特色，Ryde曾表示，其用户最早可以在乘车前10分钟或最多提前一周预订乘车服务。而从这一点出发，Ryde也在官网上自称为全球首个实时拼车应用。

当然，历经十年发展之后，如今，Ryde的版图也有了新的延伸。在各大共享交通出行平台所不断谱写的“最后一公里/英里”网约车剧本中，Ryde也早已将其中的主角从“人”扩展到了“物”——即，通过汽车/两轮车司机以及步行者合作伙伴为包含电商、餐饮企业、社交卖家以及普通消费者提供包裹递送预订服务。也或者用Ryde的话来说就是：“Quick Commerce（暂译为快速商务）”。

为了推进其货物配送业务RydeSEND的发展，去年早些时候，Ryde也斥资45万新元收购了当地“最后一英里按需物流服务提供商”Meili。但在现实层面上，不难发现RydeSEND还有更多的路要走。并且面对Ryde的“超级移动出行应用”（Super mobility app）愿景，这条路上也将挑战重重。

据Ryde的招股书数据显示，22年期间，Ryde的总收入为882.5万新元。其中，来自移动出行业务的收入为651万新元。作为对比，来自Quick Commerce的收入则为9.2万新元（其余部分由广告和会员费用构成）。

把目光转移到亏损层面。同在22年期间，Ryde的净亏损额也从上年的124万新元增长至了496万新元。并且在截至去年6月的23年前六个月中，Ryde的亏损就已达到近400万新元。另一方面，有数据指出，截至22年底，Ryde的营运资金为负461万新元，同时股东缺口也达到了500万新元。基于这一表现，在风险层面，Ryde的会计师事务所也对其持续经营能力表示出了“严重怀疑”。

不过，也有专业人士对Ryde的长期前景抱有了一定的乐观态度。马来亚银行证券研究副总裁 Jarick Seet称，由于新加坡汽车拥有成本太高，长远来看，这里的出行乘车需求依然会推动Ryde这样的网约车公司走向盈利。作为背景，据悉，仅在去年10月，新加坡针对中小型汽车的拥车证成交价就达到了10.4万新元，而大型及豪华型车辆的成交价则达到了14.6万新元。

值得一提的是，今年早些时候，Ryde也把此前向平台注册司机收取的10%佣金下调至了0%。这一举动一度被外界认为能够提升Ryde竞争力。但这对Ryde来说依然远远不够。目前，在新加坡之外，Ryde的服务也已覆盖到了中国香港、马来西亚以及澳大利亚市场。但也有数据在去年指出，在其大本营新加坡，Ryde的移动出行服务（mobility）仅占当地市场份额的2.5%。

回到本次上市正题。Ryde已表示，希望将本次IPO的部分金额用于新加坡地区以外的营销和增长，以深入探索东南亚（如泰国和马来西亚）、澳大利亚和新西兰的潜在市场。但接下来，也不难预料，Ryde的未来之路也将像其创始人兼首席执行官 Terence Zou已然经历过的那样，会是一场关乎“决心和毅力”的考验。

封面来源：Ryde官网