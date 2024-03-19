美国当地时间3月18日，英伟达在GTC（年度开发者大会）2024上推出了下一代GPU芯片，再一次领先全球。不止于此，英伟达还向世界展示了其在数字孪生、具身智能等领域的最新成果。黄仁勋称，随着ChatGPT的问世，激发了大众对于AI的想象，各种创新应用和创业公司陆续诞生，一个全新的时代已经来临了。

要知道，英伟达的股价在过去12个月里飙升了240%，成为美国股市第三大市值公司，仅次于微软和苹果。外媒指出，英伟达在GTC 2024上发布的芯片和软件，影响着该公司能否保持其在人工智能设备供应商领域中的领导地位。

超级芯片来了

上一代针对人工智能优化的GPU被称为Hopper，但现在将进入新时代。以专研博弈论和概率论的数学家大卫·布莱克威尔（David Blackwell）的名字命名的全新GPU架构Blackwell问世。该架构下B200芯片由2080亿个晶体管组成，体积明显大于H100，采用台积电的4纳米工艺蚀刻而成，整合了两个独立制造的裸晶。其将成为世界上最大的数据中心运营商正在部署的新计算机和其他产品的基础。

黄仁勋表示。该平台可使世界各地的机构都能够在万亿参数的大语言模型上构建和运行实时生成式AI，其成本和能耗较上一代产品降低多达25%。

Blackwell还将提高与其他芯片连接的能力，以及处理人工智能相关数据的新方法，从而加快该过程。这是该公司“超级芯片”阵容的下一个版本的一部分，这意味着它与英伟达名为Grace的中央处理单元相结合。这款超级芯片就是GB200（Grace Blackwell Superchip），该产品集成了1个Grace CPU和2个B200 GPU，号称是全世界最强大的Grace超级芯片。

这款超级芯片还是NVIDIA GB200 NVL72 的关键组件。NVIDIA GB200 NVL72 是一套多节点液冷机架级扩展系统，适用于高度计算密集型的工作负载。它将 36 个 Grace Blackwell 超级芯片组合在一起，其中包含通过第五代 NVLink 相互连接的 72 个 Blackwell GPU 和 36 个 Grace CPU。

英伟达方面表示，基于Blackwell的产品将于今年晚些时候上市，包括AWS、谷歌、微软、甲骨文等，都在为Blackwell做准备。

英伟达还在用新芯片更新其HGX服务器机器。新推出服务器主板 HGX B200，通过 NVLink 连接八个 B200 GPU，以支持基于 x86 的生成式 AI 平台。HGX B200 通过英伟达 Quantum-2 InfiniBand 和 Spectrum-X 以太网网络平台支持高达 400Gb/s 的网络速度。

该公司表示，Blackwell将帮助推动过渡到相对简单的人工智能工作之外，例如识别语音或创建图像。这可能意味着依靠具有多达1万亿个参数的模型，只需与计算机交谈即可生成三维视频。

Omniverse 服务登场

英伟达将持续基于AI强化生态。

英伟达的企业级数字孪生和沉浸式内容创建中心Omniverse服务即将登陆苹果的Vision Pro耳机，该软件和服务允许用户创建现实世界物品的数字孪生。英伟达数据中心将向设备发送图像和视频，为用户提供更逼真的体验。

西门子股份公司已将Omniverse集成到其Xcelerator工业设计软件中。造船商HD Hyundai将首先在虚拟世界中建造完整的船只，从而使用该技术在施工期间节省时间和金钱。

中国电动汽车制造商比亚迪公司正在整个运营过程中转向英伟达芯片、软件和服务。这包括将英伟达用于汽车的电子大脑、车辆设计和工厂的机器人。Omniverse还将用于帮助购车者配置他们的车辆。

加速具身智能时代来临

黄仁勋曾表示具身智能是AI下一个浪潮，2024年初英伟达投资人形机器人公司FigureAI，并成立通用具身智能体研究实验室GEAR。

而Project GR00T（GR00T意为“通用机器人00技术”）则是英伟达想要打造的开放式人形机器人大模型生态。GR00T由一台基于Blackwell的新计算机组成，正在为人形机器人制造商赋能。它将允许机器人理解自然语言，并通过观察人类运动来模仿动作。黄仁勋说，培养这些技能是“当今人工智能需要解决的最令人兴奋的问题之一”。

在主题演讲中，黄仁勋详细介绍了人形机器人通用基础模型GR00T的研发背景和技术特点。他表示，随着人工智能技术的飞速发展，人形机器人已经具备了越来越高的实用价值和广阔的应用前景。从教育、医疗到家庭服务等领域，人形机器人都有望发挥重要作用，为人类生活带来更多便利和惊喜。

值得一提的是，英伟达还与迪士尼研究中心展开了紧密合作，共同推进人形机器人项目的研发进程。迪士尼研究中心的机器人项目旨在打造一款能够学习、适应并表现出类似人类行为的人形机器人。通过运用英伟达的Isaac Sim机器人仿真器进行训练，这些机器人可以在虚拟环境中逐步掌握行走技巧，进而提升其灵活性和准确性。

英伟达还发布了一款基于英伟达 Thor 系统级芯片的新型人形机器人计算机Jetson Thor，并对英伟达 Isaac 机器人平台进行了重大升级，包括生成式 AI 基础模型和仿真工具，以及 AI 工作流基础设施。

黄仁勋强调，英伟达将继续致力于推动人工智能技术的创新与发展，并积极寻求与更多合作伙伴的深入合作。他坚信，在不久的将来，人形机器人将走进千家万户，成为人类生活中不可或缺的一部分，共同开启AI新纪元。