在经历了四个月的漫长营销后，小米SU7千呼万唤始出来，21.59万的起售价也让诸多粉丝感受到了诚意。

雷军表示，智能电动汽车本质上就是“汽车×电动×智能”。过去十年，行业已经解决了电动化问题，未来十年，将是智能化的十年，“智能是汽车的灵魂，智能化将成为这个时代的决胜点”。因此，小米正在极力构建“人车家”完整场景的全生态体验。

最新财报显示，截至2023年12月31日，小米AIoT平台已连接的IoT设备数已达7.4亿，同比增长25.5%。拥有五件及以上连接至AIoT平台的设备用户数达到1450万，同比增长25.3%。2023年12月，米家APP的月活跃用户数同比增长13.2%至8580万。

不断增长的设备数给了小米信心。去年10月26日，在小米集团发布会上，雷军曾对外宣布，小米集团全新战略升级：从手机

× AIoT，升级到“人车家全生态”。作为仅次于“AI大模型”的热词，雷军表示，从个人设备到智能家居，再到智能出行，打造以人为中心，打造“人车家全生态”智能世界。这就意味着，用户身边的所有智能设备，无论是手机还是家居甚至是汽车，都可以相互连通，形成人车家的全生态。

何为“人车家”

目前，消费者对“人车家”场景的大量需求，是未来很长一段时间里物联网产业生态的战略机会点，围绕以上场景，为用户提供无处不在的智能连接生活渐成大势。

恰巧未来全屋智能的本质是空间交互革命，家的功能将从单一的居住延展至娱乐、办公、学习，乃至智慧出行。核心是通过将智能设备和汽车连接起来，利用各自的优势和多设备互联能力，为用户提供便捷的出行体验。

“人车家全生态”强调硬件设备之间的无缝连接和实时交互，利用先进的传感技术，将底层技术融入到“人车家全生态”系统中，实现设备之间的数据与信息共享、控制协同及智能协同，能够更好地理解用户的需求和意图，从而提供更加智能化、个性化的服务。

这对增强家居安全性、提升生活便利性，以及了解用户需求和习惯，为用户精准的个性化定制服务方面意义重大。例如，根据用户的汽车行驶数据，智能家居系统可以为用户推荐更加节能的出行路线；用户还可以在智能汽车内，轻松实现对家庭设备的远程控制等。

竞品迭出

不久前，AWE2024 上，华为将车家互联战略做了呈现。将华为智选汽车和全屋智能实现无缝互联的全空间智慧体验，只需登入华为账号，就可以进行轻松操作。除此之外，还可以通过鸿蒙车机实现华为全屋智能设备的控制，也可以直接操作手机，对平板和车机进行无缝的通话互联，实现了华为所有终端产品的一个完美“生态系统”。

今年年初，现代起亚宣布与三星达成合作协议。根据协议，现代、起亚汽车内置的车载信息娱乐系统可用来远程控制智能家电，三星的智能音箱、智能电视等设备可以用来远程控制车辆功能。

据了解，用户在驾车时，可提前激活“Home Mode”打开已经绑定的空调或空气净化器，启动扫地机器人以及点亮家中的灯光；在外出之前，用户可激活“Away Mode”关闭家中多余的灯光，并提前将车内空调调至适宜的温度。同时，汽车车主还可使用三星的物联网平台“SmartThings”集成的家庭能源管理服务，检测车辆和家庭的能源使用情况。

而星纪魅族则在一年前的Flyme 10上提出了无界生态系统概念，即可以通过Flyme上的一个账号，打通手机、汽车、智能家居等多终端交互，打造多终端、全场景、沉浸式融合体验。而Flyme Auto就是Flyme在车机系统上的延续，用户只需一个Flyme ID，即可将手机、车机以及智能家居间进行互联。

升级后的Flyme Link，更是具备在不改变原有车机系统的基础上，实现手机与车机无缝连接、生态共享和能力共享的强大功能。据官方介绍，当手机与车辆连接后，它便成为汽车的一个核心零部件，为汽车提供必要的硬件支持和算力增强。这一创新技术使得应用流转、应用接力、快速链接以及数据互通成为可能。

就连缺乏自家移动设备的比亚迪，也在智能家居的无缝控制需求和车机系统的不断升级和智能网联化的诉求下，开始联合诸如易微联这样的企业，打通与智能家居互联的任督二脉。通过对车机屏的深度适配，支持用户在车内体验众多智能家居场景体验。在车辆到达家门口前，提前打开家中的空调、照明、遮阳等设备，营造出合适的居家氛围，即将到家时，提前打开车库门，无缝衔接回家入库。这些全新体验不仅将增强用户对“智能家居”产品的用户粘性，也将进一步促进相关“智能设备”的销售增长。

而小米的“人车家全生态”布局并没有与上述企业的互联方案拉开显著差距。

新的考验

小米在智能手机和智能家电领域的成功，无疑为公司积累了强大的品牌势能和用户基础。然而，造车与手机和家电不同，它不仅需要巨额的资本投入，还面临着更为复杂的技术挑战和市场竞争。虽然小米的生态互联（IoT）战略正在逐步实现硬件设备的互联和自动化，但要达到真正的智能化，还需要在AI技术上取得更大的突破。

据麦肯锡发布的《2024中国汽车消费者洞察报告》，中国消费者对国产高端新能源汽车品牌的偏好持续上升，其中包括自动驾驶、智能座舱等方面的智能技术优势，已成为促使他们选购的主要原因。报告表示，消费者对智能技术的追捧与对传统品牌价值的重新评估，正推动市场格局的重塑。

目前，AI大模型的应用确实让澎湃OS在反应速度和处理能力上有所提升，但距离实现车端的深度自主学习能力仍有一段距离。这意味着小米汽车在智能化方面还有很长的路要走，尤其是在自动驾驶、智能决策等关键技术领域。

与此同时，小米需要面对的不仅是“人车家全生态”的互联体验，还有消费者对于汽车智能驾驶安全性、可靠性的要求。后者显然对于在新能源车市场初出茅庐的小米更为关键。

总结

尽管小米在智能手机和智能家电领域取得了显著成就，但在新能源汽车市场，小米SU7面临的挑战不容忽视。”人车家全生态”的理念虽然具有前瞻性，但在实际应用中仍需克服技术壁垒和市场验证。小米需要在确保汽车安全性和可靠性的基础上，不断提升AI技术，实现车端的深度自主学习能力，以满足消费者对智能化的期待。

此外，小米还需关注竞品的发展动态，如华为等品牌在车家互联方面的创新，以及三星、比亚迪等企业在智能家居与车机系统融合上的尝试。这些竞品的成功案例和经验教训都值得小米借鉴和反思。

最终，小米SU7能否在新能源车市场站稳脚跟，不仅取决于其技术创新和产品力，还在于小米如何整合资源、优化用户体验，并在激烈的市场竞争中找到自己的定位。小米需要持续投入研发，深化与用户的沟通，以确保“人车家全生态”战略能够真正落地，为消费者带来更加智能、便捷的未来出行体验。