进入互联网时代，程序员作为高收入职业的代表，长久以来一直是众多求职者梦寐以求的工作方向。程序员们凭借其对计算机科学的深刻理解和技术创新能力，不仅推动了科技的进步，也为自己赢得了可观的经济回报。

然而，随着人工智能技术的飞速发展，这一职业的从业者也开始出现一定的危机感。AI的高效处理能力和自我学习能力，使得一些编程任务可以被自动化工具和智能系统所取代，这无疑对传统的编程工作构成了挑战。

日前，阿里云正在内部全面推行 AI 编程，使用“通义灵码”辅助程序员写代码、读代码、查 BUG、优化代码等。阿里云还专门给通义灵码分配了一个正式的员工工号——AI001。一些不明就里的人大呼“程序员要失业了”，但事实远没有这么夸张。

令码农惊心的 AI 伟力

传统开发模式下，程序员每天需要耗费大量精力编写重复性代码、调试优化、编写代码注释等基础工作，大幅挤压了核心业务代码编写的时间。

大模型赋能下的通义灵码，则能够提供行级/函数级实时续写、自然语言生成代码、单元测试生成、代码注释生成、代码解释、研发智能问答、异常报错排查等能力，并针对阿里云 SDK/OpenAPI 的使用场景调优，助力开发者高效、流畅编码。

在阿里云内部，通义灵码已在各个开发环节担任代码助理角色。以 API 开发测试工作为例，通义灵码可将数十分钟的人工编写测试耗时缩短到秒级，节省程序员 70% 以上的测代码试工作量。接下来，阿里云将在内部 JetBrains IDEs、Visual Studio Code 等开发工具中全面配置通义灵码插件，供所有员工使用。

目前，通义灵码已熟练掌握 Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C# 等200多种编程语言，让 Java 程序员也能轻松完成 Python、C 等不同编程语言的代码编写。

无独有偶，半个月前，初创公司Cognition就在公告中宣布推出全球首个AI软件工程师Devin，并号称会彻底改变人类构建软件的方式。这一发布引起了码农们广泛的关注。

Cognition官网称，Devin只需一句指令，即可端到端地处理整个开发项目。按照用户需求，Devin可以同时执行多步骤工作流程，人类工程师则可以实时观察其进度，发现错误时，跳出指令进行修正。这便于工程师们将大部分工作“外包”给AI，自己则可以潜心于创意性工作。

在SWE-bench基准测试中，Devin的表现远超Claude 2、Llama、GPT-4等选手，能够完整正确地处理13.86%的问题。

Cognition官方发的推特说，Devin 不仅通过了一家业内领先的人工智能公司的面试，在自由职业平台 Upwork 上也能成功接单，完成单主要求的工作。

码农完全被替代还有待商榷

虽然AI在许多方面都显示出了强大的能力，但它仍然有局限性。AI软件工程师可能擅长创建和维护AI系统，但在创新思维、解决复杂问题和进行高级决策方面，人类程序员仍然具有不可替代的优势。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力认为：“AI能否真正取代程序员是个备受关注的话题，尽管AI在编程方面已经取得一定进展，但要完全取代程序员目前还存在许多不足。”

他指出，一方面，AI缺乏人类的创造力和主观能动性。编程不仅仅是写代码，更重要的是解决问题，程序员在面对复杂的问题时，需要运用自己的创造力和思维能力，寻找最优的解决方案。而AI还无法像人类一样具备这种能力，目前只能根据已有数据和算法生成代码，而无法像人类一样进行创新和思考。

另一方面，AI处理复杂的非结构化任务还存在困难。编程中经常会遇到各种各样的问题和挑战，有些问题可能需要程序员进行深入调查研究才能找到解决方案，而AI在处理这类问题时可能会受到数据和算法的限制，无法像人类一样进行灵活的思考和决策。

而某 AI 社群初创合伙人麦哥则表示：“程序员越来越多的情况下，会跟AI共同开发某个产品或项目。AI写基本功能代码，程序员做需求分析和架构设计、技术选型。这是可以想象也能落地的场景。预计相当长的时期，都会是这种情形。也就是说，程序员的角色发生了转变，不再是单纯的码农了。因为AI技术的出现，未来低端就业市场的就业机会将越来越少了。懂得AI技术，会调教Al，会使用提示词跟AI协同工作，会使用RPA工具的程序员会越来越吃香。”

总结

尽管如AI编程工具“通义灵码”和AI软件工程师Devin这样的事物出现，为软件开发领域带来了革命性的变化，但人类程序员的创造力、问题解决能力和主观能动性仍然是AI难以复制的。

随着AI技术的不断进步，我们可以预见，程序员的工作性质将会发生转变，但他们在软件开发过程中的核心价值不会消失。相反，他们将更加专注于创新和解决复杂问题，推动技术的发展和应用。同时，随着低端编程任务的自动化，程序员需要不断提升自己的技能，学习如何与AI工具协同工作，以适应这一变革。

最终，AI和人类程序员的共存将推动软件开发行业向更高效的方向发展。而对于那些能够适应这一变化，掌握AI技术的程序员来说，他们的职业前景将更加光明。在这个过程中，持续学习新技术并不断保持创新，将是程序员保持竞争力的关键。