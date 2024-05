第四届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2024)以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题于 5 月 22 日 – 25 日在澳门威尼斯人金光会展盛大举行!BEYOND Expo 2024 将是一个汇聚全球力量、聚焦国际科技进步、培育亚洲科技和创新文化的交流平台。以科技为主线,围绕 BEYOND 三大子品牌,呈现独立展区、行业峰会及特色活动等丰富内容,为业界企业和科技爱好者们带来一场前所未有的科技盛宴!

在开幕式上,围绕 AI 为主题的圆桌论坛上,壁仞科技创始人、董事长、CEO张文表示:在长期来看,中美的人工智能的差距会越来越小。他举得例子是中国的AI水平在前期落后的情况下,如果底层和文化足够好,可以在短期内跟上。

关于AI发展太快了,他倒是认为这样发展太慢了。 AI对于我们社会的影响,移动互联网的影响,五年十点会有一点,但短期内还没看到很大的影响。其主要的依据就是在之前的美国律师所禁用了 ChatGPT,因为发现并不准确。所以,AI 发展还没有预期的那么快。