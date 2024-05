第四届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2024)于5月22日-25日在澳门举行。BEYOND Expo 2024 以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题,汇聚全球力量、聚焦国际科技进步,成为培育亚洲科技和创新文化的交流平台。BEYOND Expo 2024 以科技为主线,围绕 BEYOND 三大子品牌,呈现独立展区、行业峰会及特色活动等丰富内容,为业界企业和科技爱好者们带来一场前所未有的科技盛宴。

中国工商银行(澳门)股份有限公司(“工银澳门”)是中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)集团成员之一,亦为最大的澳门本地注册银行。工银澳门拥有工银(澳门)投资股份有限公司、工银(澳门)退休基金管理股份有限公司及诚兴创建有限公司三间附属公司,18间分行、3间服务中心、26间自助银行中心以及遍佈全澳门超过404台智能银行自助机具。工银澳门凭藉母行强大的品牌优势、庞大的网点优势、领先的科技优势以及优质的银行产品,为客户提供内容丰富的金融服务。

工银澳门支持人工智能大模型,为科技金融添加更多的可能,同时给与客户极佳的数字体验。

工银澳门不断提升手机银行的服务能力,继今年初手机银行全面升级为8.0版本后,近日推出“电子保安编码器”服务。这项服务预计将逐步替代实体电子密码器,进一步加强手机银行的安全性和便利化。同时在金融上不断支持“五篇大文章”服务,支持各个实业发展。

另外,工银澳门还推出了工银虚拟信用卡,可以支持云闪付,华为 PAY 和苹果支付。在电子支付上,体验非常好。