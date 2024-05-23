Lion Electric 公司今天在先进清洁运输 (ACT) 博览会上推出了 Lion8 拖拉机，这是一款全电动 8 级商用卡车，该博览会是最大的会议和贸易展之一，重点展示市场上最先进的运输技术和清洁燃料今天。

Lion8 拖拉机预计将于 2024 年中期上市，它将凭借电动卡车领域最高的总组合重量等级 (GCWR) 成为行业领跑者，重量高达 127,000 磅。

Lion8 拖拉机的电池容量高达 630 kWh（Lion 重型电池组），续航里程长达 275 英里（440 公里），Lion8 拖拉机针对动力和耐用性进行了精心设计。以最大功率充电至 80% SOC（充电状态）可在大约 1.5 小时内完成，从而确保最大的生产力。

Lion8 拖拉机采用 6×4 车轴配置和两个集成 2 速电桥，可确保优化的动力分配和效率。其 Lion 设计的驾驶室前部提供了最佳的驾驶员视野和机动性，并将 Lion8 拖拉机设定为电动货运的新标杆。

Lion8 拖拉机不仅功能强大，还非常智能，这得益于其高能量密度专有 750V 电池系统和标准车辆到电网 (V2G) 兼容性。此外，高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和车载称重系统等附加功能进一步提高了其安全性和运行效率。

Lion 致力于开发全电动中型和重型车辆已有 15 年之久，处于行业领先地位。在 ACT Expo 上推出 Lion8 牵引车彰显了 Lion 致力于引领向零排放运输的过渡，并拥有北美最广泛的 5-8 级电动商用车产品组合。Lion 拥有 2,000 多辆汽车在路上行驶，行驶里程超过 2500 万英里（超过 4000 万公里）。