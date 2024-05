消费科技的子品牌CMF by Nothing主打平价路线,两款新品CMF by Nothing Watch Pro智能手表及CMF by Nothing Buds Pro无线蓝牙耳机在BEYOND 2024亮相。

CMF by Nothing Watch Pro是品牌推出的首款智能手表,主打运动人士,手表内置110种运动模式,包括乒乓球、击剑、普拉提、行山等等;亦设24小时心率监测、睡眠监测、卡路里等健康监测功能、IP68防水防尘等级及GPS定位功能,通话功能支持AI技术,确保移动时清晰、不间断的通讯。

CMF by Nothing Buds Pro主要是降噪功能,Buds Pro采用45db混合主动降噪、Clear Voice技术及共6个高清麦克风,确保用家在使用耳机通话期间提供清晰语音及屏蔽外界噪音。此外,CMF by Nothing Buds Pro采用超低音技术的定制LCP驱动器,续航力长达39小时。

另外,CMF by Nothing Neckband Pro 挂颈式蓝牙耳机也亮相。亮点包括主动抗噪、防水、运动型、语音通话、快速充电等,比较适合运动人士。通过直观的三合一智能拨盘,用户可以在运动过程中轻松控制音量、播放/暂停或跳过曲目,亦可采取快速旋转或按压来控制主动降噪功能。凭借IP55 防水、防汗和防尘等级,无论在何种天气条件下,都能满足室内和室外运动的需求。