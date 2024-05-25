Nex Playground 内建广角摄影镜头，运用AI 技术感应玩家全身动作，挥舞、奔跑、跳跃、闪避，玩家的身体将成为游戏中最强大的武器。全家大人小孩，都能享受无尽的挑战和乐趣，为共享娱乐提供了无限的可能性。

Nex Playground 具备简约的造型与如同魔术方块的小巧体积，内建高解析度广角摄影镜头，透过基于AI 人工智慧的独家电脑视觉技术捕捉人体动作。只要将主机连接上电视，不需要游戏控制器或穿戴设备，就可以透过身体动作来游玩各式各样的体感游戏，包括益智、舞蹈、运动，赛车、派对等类型。不论是头部、手脚、躯干等部位，乃至挥舞、扭动、深蹲、跳跃等动作，都会成为操纵游戏的法门。支援最多四人同乐。

此外，为了保障家庭用户的隐私，Nex Playground 主机上特别配置有摄影镜头运作指示灯，让玩家能清楚知道摄影镜头目前是否有在运作。同时在背后的电源接头上整合了一组磁吸式镜头盖，当平时没有在游玩时，可以透过物理方式遮蔽摄影镜头，彻底确保安全。透过摄影镜头取得的动作侦测数据只在本地端处理，不上传云端，彻底避免资料在传输过程中被截取的可能性。装置亦不会主动收集或纪录用户影片，确保隐私。

Nex Playground 采用基于Unity 游戏引擎所研发的独家「动作开发套件（Nex Motion Development Kit，简称Nex MDK）」，提供来自Nex 自家团队与外部合作团队所开发的多款动作体感游戏。主机内建3 款免费游戏，后续可以单独购买更多游戏，或是加入「Play Pass」订阅方案，以固定费用畅游Nex 平台上所有提供的游戏。目前首轮预定提供20 款游戏，并预定以每季至少新增5 款新游戏的速度扩充游戏阵容。