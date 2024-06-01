ABB宣布推出一款创新型新套件，由 AMXE250 电机和 HES580 逆变器组成，专为电动公交车而设计。这款新型推进套件旨在协同工作，为行业提供更高效、更可靠、更易用的解决方案，标志着清洁、更可持续的交通运输选择向前迈出了一大步。

作为市场上首款电动公交车三电平逆变器，HES580 拥有卓越的能源效率和功率输出。与传统的两电平逆变器相比，HES580 可将电机谐波损耗大幅降低高达 75%，从而显著减少散热并最大程度地节约能源。

这种卓越性能的关键在于其创新的三级架构。与在两个电压级（DC+ 和 DC-）之间切换的两级逆变器不同，HES580 引入了第三个电压级 – 中性点。这一添加有效地在每次切换操作期间将电压级减半，从而减少电流纹波，进而降低谐波损耗。因此，AMXE250 电机的运行效率更高，可在各种驾驶条件下提供更出色的性能。

此外，与传统的 2 级逆变器相比，HES580 不仅在典型驱动周期内将电机损耗降低了 12%，而且还通过延长 AMXE250 电机的使用寿命和提高其可靠性，为其带来了显著的好处。通过减轻谐波效应并最大限度地减少电机绕组的应力，这项先进技术可为整个电动传动系统提供持续的性能和使用寿命。

此外，AMXE250 是一款专为高效推进而设计的紧凑型永磁同步电机，性能出众。该电机还具有高扭矩密度，可提高动态性能，并且运行更安静，可提高乘客舒适度。HES580 和 AMXE250 的设计具有灵活性，可以将它们放置在更远的地方，从而为操作员提供了进一步优化空间的可能性。凭借其简单的参数设置、调试和启动功能，该套件可以快速安装到车辆中。

ABB 牵引部门全球产品经理 David Segbers 表示：“我们很高兴将首款电动公交车三级逆变器推向市场。电机逆变器套件的设计旨在完美协调工作，将为运营商和 OEM 带来显著的能源效率提升。”

ABB 移动电力全球负责人 Fabiana Cavalcante 表示：“以这种方式对公交车进行电气化是实现可持续、清洁的公共交通并改善生活质量的关键部分。我们很高兴能够提供面向未来的解决方案，帮助行业实现其可持续性和性能目标。”