近日，沃飞长空全自研战略产品AE200电动垂直起降航空器（eVTOL）验证机顺利完成全尺寸、全重量、全包线倾转过渡等系列飞行试验所有科目，成为中国首个、全球第二完成该类试验科目的eVTOL企业。为此，动点科技采访了沃飞长空CEO兼首席科学家郭亮，希望对低空经济和沃飞长空的发展有更全面的了解。

得意之作AE200

沃飞长空的AE200，是其旗下的全自研产品。技术方面，AE200采用倾转旋翼构型，相对于多旋翼或升力+推进构型的eVTOL，空气动力阻力较小，从而有更高的效率，和更远的航程，在飞行时也有更好的乘坐舒适性；采用分布式电推进系统的同时，也采用了多动力冗余和失效安全设计，以保障飞行安全。

AE200目前已在总体构型、性能气动、飞控航电、倾转变距、动力能源、配电环控、人机工程和维修保障等所有关键技术见底，尤其对核心系统功能安全与故障重构的验证工作，为量产机型奠定了坚实的技术基础。

郭亮告诉记者：“未来的目标市场方面，它（AE200）以安全、舒适、环保、经济为设计目标，将有望用于替代传统直升机的相关领域，包括但不限于空中旅游、商务接驳、应急救援等，也将逐步应用于在人口稠密区上空开展高密度的载客商业航空运输。例如通过空中快线，设置固定起降点和飞行班次，实现城市区域内点对点的空中直达；或以空中出租车模式，消费者只需在APP上输入目的地预约打‘飞的’。”

低空经济加速腾飞

毫无疑问，目前中国的低空经济正蓄势起飞，4月1日，工信部赛迪研究院发布了《中国低空经济发展研究报告（2024）》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。

《报告》显示，2023年，受到低空经济政策驱动以及eVTOL（电动垂直起降飞行器）商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元，同比增长77.3%。《报告》预计，2024年eVTOL产业将迎来第一轮商业化爆发周期，规模将大幅提升，随着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到2026年将达到95亿元。

郭亮表示：“当前，国内顶层规划和地方政策正共同发力，为我们eVTOL研发企业提供了良好的发展环境。但低空空域的开放，仍是行业发展的重要因素之一，近期北京、深圳、合肥、成都等多地已开始计划开通低空交通航线，这无疑是一个非常好的开头。”

在亚洲地区，日本已承诺为 2025 年大阪世博会推出 eVtol 商业航班。此外，韩国亦计划在 2025 年推出商用空中出租车服务。世界各地的公司都十分看好这一蓬勃发展的市场潜力。

据悉，沃飞长空与德国UAM公司Volocopter成立的合资公司沃珑空泰会在中国开展VoloCity的运营，VoloCity为两座版本飞行汽车，有18个旋翼，最大商载200公斤，航程为35公里，能够很好地执行城市内楼顶到楼顶、机场接驳城市中心等中短途飞行任务。今年夏季，VoloCity将在巴黎及其周边地区进行试运行。

商业化运营逐步钉子落地

珠三角区域的低空经济发展较快。前段时间，大湾区从深圳到珠海的低空短途运输航线开通，单程20分钟，单人费用为999元，未来甚至还将开通香港、澳门的航线。尽管eVTOL产品作为新生事物还没能完全商业化运营，但根据《客运eVTOL应用与市场白皮书》数据，eVTOL的时间效率与直升机相同，并为豪华车的5.2倍，而eVTOL的包机费用仅为直升机的7%，豪华车的1.09倍。

对此，郭亮坦言：“运营成本和具体定价需要结合未来的市场环境，我们的eVTOL产品采用纯电动力，成本比燃油直升机低，规模化运营后，费用也将低于此价格，能做到时间成本和经济效益的双重优化。”

郭亮预计，在2025-2026年第一代主机厂将走完研发，陆续完成适航审定。预计2026-2030年，将开启城市间点对点的固定飞行线路商业化试运营；预计2030年后，将进入常态化运营阶段。不久的将来，更高效率和更加便捷的交通出行场景正在逐步成为现实。

毫无疑问，目前这条赛道上百花齐放，据美国垂直飞行协会（VFS）发布的最新版《世界电动垂直起降飞机目录》显示，目前全球范围内eVTOL的概念数量已经突破1000个。但受技术、资金及资源等限制，只有极少企业能进入适航认证阶段。

“目前，我们团队自主研发的低空飞行器AE200，已率先取得适航审定受理批复，也是全国首个获得局方受理批复有人驾驶载人eVTOL，并坚定向着型号合格证（Type Certificate，表明其设计制造符合安全标准，具备了无人驾驶航空器载人商业运营的资格）目标努力中。”郭亮说道。

结语

低空经济作为新质生产力的代表，是培育发展新动能的重要方向。随着全球人口增长和城市化进程的加速，现有交通中的道路拥堵和空气污染等问题日益严峻。在此趋势下，正如郭亮所言：“eVTOL电动垂直起降飞行器为未来交通带来了新的可能，不仅可以缓解地面拥堵问题，为人们提供高效便捷的出行服务，同时eVTOL技术使用电力作为动力来源，可以避免内燃机为动力的传统直升机产生的污染，对减少碳排放和实现可持续发展目标具有重要意义。未来，随着电池技术的发展、氢能源技术的成熟、eVTOL续航里程增加等因素会加速eVTOL作为对高铁、轮船的补充或替代，实现更高效的城际交通。”