保时捷引入全新的AR 技术来提升自动化能力

保时捷正在通过其新款 Taycan 引入增强现实 (AR) 技术，以提升维修车间的效率和员工的工作体验。这一创新的维修解决方案旨在简化车辆的维护和保养过程，特别是针对 Taycan 这款全电动跑车的复杂技术。

随着汽车技术的不断进步，尤其是电子系统的复杂性增加，保时捷意识到传统的维修手册已无法满足现代维修需求。通过与西门子合作开发的 PARiS 售后解决方案，保时捷希望利用 AR 技术为维修人员提供更直观的工作方式。AR 技术将使维修人员能够“看到”车辆内部的结构和系统，例如充电系统、电池和电机的连接，而无需拆解车辆。

随着 Taycan 引入的 800 伏电池等新技术，维修人员需要掌握更多的知识和技能。AR 技术的应用将帮助他们更好地理解这些复杂系统的工作原理，提升维修效率和准确性。例如，维修人员可以通过 AR 查看充电电流的流动路径，实时了解电流如何在高压电缆中流动，从而更有效地进行故障排查和维修。

借助 PARiS 售后解决方案，保时捷的服务人员可以通过简单的操作显著提升维修效率。只需将平板电脑对准车辆，系统便能自动识别车辆的轮廓，并立即显示与该车辆相关的 3D 动画数据。这些数据包括特定部件的描述、技术参数以及操作说明，例如螺栓的正确拧紧扭矩等关键信息。

在开发这一解决方案的过程中，保时捷将 Taycan 需要维护的部件信息输入到工具链中。Robl 指出，核心问题在于如何有效地可视化和协作 3D 数据。为此，西门子开发了 Teamcenter 系统，这是一款用于管理车辆数据、生成可视化场景并在全球范围内发布这些场景的软件。通过 Teamcenter，保时捷的任何服务中心都能够在平板电脑或车间计算机上访问和显示这些 3D 动画。这种可视化技术不仅提高了维修人员对车辆内部结构和部件的理解，还促进了全球范围内的协作，使得不同地区的服务中心能够共享知识和最佳实践，从而提升整体服务质量。

总之，PARiS 售后解决方案通过结合 AR 技术和 3D 数据可视化，极大地简化了维修流程，提高了工作效率，并为保时捷的服务人员提供了更为直观和高效的工具。保时捷的这一举措不仅提升了维修车间的工作效率，也为员工提供了更具吸引力和趣味性的工作环境，体现了数字化和智能化在汽车行业中的重要性。

保时捷还通过生产线的数字化改造提升生产效率

保时捷在其生产过程中积极拥抱自动化，以提升灵活性和效率。为了实现更高的灵活性，保时捷选择了西门子技术的自动导引车 (AGV) 系统，取代传统的固定式传送带。这一系统能够根据实际需求调整操作周期，例如在需要时停止 AGV 执行自动化任务，并加速移动到下一个处理站。这种灵活性使得生产线能够快速适应不同车型的装配需求，从而提高了整体生产效率。

在系统实施之前，保时捷对整个自动化系统进行了虚拟模拟和测试，以确保顺利运行，防止潜在的冲突，并优化工作流程。这一前期工作不仅降低了实施风险，还为后续的生产提供了可靠的数据支持。西门子的输送技术解决方案被应用于整个车辆装配过程，除了 AGV 之外，还包括车门输送系统和倾斜 EMS 吊架。这些吊架设计符合人体工程学，使车身可以双向旋转 110 度，方便员工轻松接触到所有部件，减少了因不当姿势造成的疲劳和伤害。

此外，重型 EMS 吊架用于运输车辆的全部重量，包括发动机和高压电池，确保在最终验收点的高效运输。整个最终装配过程基于西门子的 SIMATIC 产品组合实现自动化，进一步提升了生产效率和质量控制。通过实时监控和数据分析，保时捷能够及时发现并解决生产中的问题，确保每一辆车都能达到高标准的质量要求。

通过这些努力，保时捷不仅提高了生产线的灵活性和效率，还为员工创造了更为人性化的工作环境，体现了其在现代制造业中对自动化技术的积极应用。这种对自动化的重视不仅提升了生产能力，也为保时捷在竞争激烈的市场中保持吸引力奠定了基础。

保时捷工厂拥抱机器人技术来提升自动化水平

在现代汽车制造业中，自动化和机器人技术的应用已成为提升生产效率和产品质量的关键因素。保时捷作为高端跑车制造商，深知这一点，因此在其车身制造过程中广泛应用了工业机器人，特别是在焊接和涂装环节。这些技术的引入不仅改变了传统的生产方式，还为保时捷带来了显著的竞争优势。

首先，保时捷在车身制造过程中使用的工业机器人具备高精度的焊接能力。这些机器人能够在极短的时间内完成复杂的焊接任务，确保焊接质量的一致性和可靠性。与人工焊接相比，机器人焊接的精度更高，能够有效减少焊接缺陷，从而降低了后续修复的成本和时间。此外，机器人在焊接过程中能够保持稳定的工作状态，避免了人为因素导致的误差。这种高效的焊接方式使得保时捷能够在保证产品质量的同时，加快生产速度，满足市场对高性能跑车的需求。

在涂装车间，保时捷同样采用了先进的自动喷涂机器人。这些机器人能够均匀地涂覆车身表面，确保涂层的均匀性和质量。自动喷涂系统的引入，不仅提高了涂装的效率，还有效减少了涂料的浪费。传统的人工喷涂往往会因为操作不当而导致涂料的过量使用，而自动喷涂机器人则能够精确控制涂料的用量，从而降低生产成本。此外，自动喷涂技术还提升了最终产品的外观质量，使得每一辆保时捷都能在外观上达到高标准的要求。

保时捷在机器人技术的应用不仅限于焊接和喷涂，还包括其他多个生产环节。例如，在车身组装过程中，机器人可以协助搬运和安装重型部件，减轻工人的劳动强度，提高工作效率。同时，机器人在执行重复性任务时，能够保持高水平的精确度和一致性，进一步提升了生产线的整体效率。

此外，保时捷还在机器人技术的应用中注重与人工的协作。通过人机协作，保时捷能够充分发挥机器人的高效性和人工的灵活性。在一些复杂的装配任务中，机器人可以承担重复性和高强度的工作，而工人则可以专注于更具创造性和技术性的任务。这种协作模式不仅提高了生产效率，还增强了员工的工作满意度。

总结：

自动化提高了生产效率和产品质量。保时捷工厂大量采用机器人、自动化生产线等技术，减少了人工操作，提高了生产速度和一致性，从而提升了产品质量。

数字化提升了生产管理和决策能力。保时捷广泛应用工业物联网、大数据分析等数字化技术，实现了生产过程的实时监控和优化，为管理层提供了更精准的数据支持。

人机协作提高了灵活性和创新性。保时捷在自动化生产线中保留了人工操作的环节，发挥了人的灵活性和创造力，实现了人机协作，提高了生产的适应性和创新能力。

字化转型是长期战略。保时捷将自动化和数字化作为持续发展的战略重点，持续投入并不断优化，以适应市场需求的变化。

总的来说，保时捷工厂通过自动化和数字化转型，提高了生产效率和产品质量，增强了管理和决策能力，实现了人机协作，成为行业内的典范。这种转型是一个长期的过程，需要持续的投入和优化。