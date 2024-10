苹果即将发布其有史以来最小的电脑。这可能是迄今为止最令人印象深刻的 Apple Silicon 功能展示。

2005 年初,Mac mini 首次推出时,它被定位为一款紧凑型 “精简版” 台式电脑,也是苹果产品线中最实惠的 Mac 电脑。史蒂夫·乔布斯称其为 “BYODKM”(Bring Your Own Display, Keyboard, and Mouse)系统:用户需自带显示器、键盘和鼠标,而 Mac mini 将凭借 macOS 的所有优势提供可靠的计算体验。

自那以后,Mac mini 产品线一直延续至今。在某些时期,Mac mini 曾长期被苹果忽视。但 Apple Silicon 的首次亮相给了它新生机。即便在从英特尔芯片转向苹果自研芯片的过渡中,整体设计没有太大变化,Mac mini 的潜力也得到了提升。

但现在,这种设计即将改变。如果传言属实,这将是一次彻头彻尾的改造。彭博社的“苹果专家”马克·古尔曼表示,搭载 M4 芯片的 Mac mini 尺寸将大幅缩小,其占地面积将与 Apple TV 接近。新款 Mac mini 将不再是精简版 Mac。

相反,它可能是苹果在这个新时代最令人印象深刻的视觉展示,其芯片的高效率使得各种几年前技术上不可行的硬件设计成为可能。

古尔曼认为,2024 款 Mac mini——至少 M4 Pro 版本——将总共配备五个 USB-C 接口,其中两个在机身正面。对于那些将这台苹果尺寸最小 Mac 集成到家庭影院中的用户来说,它仍将只有一个 HDMI 接口。据说 USB-A 接口将被取消。嗯……也是时候向前看了。

在 Mac 产品线中,Mac mini 仍然占据重要地位。iMac 是视觉上的惊艳之作;MacBook Pro 在通行中提供强大性能;Mac Pro 和 Mac Studio 都面向专业人士和创意工作者。但对于想拥有一台 “即开即用” Mac 的客群来说,Mac mini 仍然是以诱人价格提供出色性能的低调之选。

无论其尺寸如何,Mac mini 的 BYODKM (自带显示器、键盘和鼠标) 仍然是其最大的优点。苹果可能不打算推出 27 英寸 iMac,但我们即将拥有一款极致紧凑的台式机,可以与任何你想要的显示器搭配使用;而且软件前景也非常好:经过重新设计的 Mac mini 在 macOS Sequoia 发布后不久推出,新系统增加了一些实用功能,包括 iPhone 镜像和窗口平铺。

除非出现某种巨大的、不可预见的严重问题,否则那些 mini 老用户应该会立即预订 M4 Mac mini 作为新家用电脑。如果硬要说担忧的话,那就是苹果会以某种方式人为地限制 Mac mini,以免它抢走 Mac Studio 太多风头。但情况至少不会太过分。截至目前,Mac Studio 在 CPU 和 GPU 性能方面轻松胜出,而且它还有其他优势,如 SD 卡插槽和更快的以太网。预计无论 M4 机型何时推出,这些优势都将存在。

苹果的 Mac 产品线从未有过如此良好的发展态势。对于那些多年来一直使用该公司产品的人来说,这仍然难以置信——即使在苹果芯片时代已经如此深入的当下。我们经历过一些黑暗的日子。但有了一款看起来既像电视盒子又像微型 PC 的新 Mac mini,苹果似乎准备再次推出 M 系列的奇迹产品——这将是其又一项突出成就。

上周,苹果营销负责人 Greg Joswiak 在社交媒体上表示,该公司计划本周发布与 Mac 产品线相关的消息。坊间传闻称一众搭载 M4 芯片 Mac 的机型即将发布。静待苹果会端出怎样一盘菜吧。