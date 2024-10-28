苹果即将发布其有史以来最小的电脑。这可能是迄今为止最令人印象深刻的 Apple Silicon 功能展示。

2005 年初，Mac mini 首次推出时，它被定位为一款紧凑型 “精简版” 台式电脑，也是苹果产品线中最实惠的 Mac 电脑。史蒂夫·乔布斯称其为 “BYODKM”（Bring Your Own Display, Keyboard, and Mouse）系统：用户需自带显示器、键盘和鼠标，而 Mac mini 将凭借 macOS 的所有优势提供可靠的计算体验。

自那以后，Mac mini 产品线一直延续至今。在某些时期，Mac mini 曾长期被苹果忽视。但 Apple Silicon 的首次亮相给了它新生机。即便在从英特尔芯片转向苹果自研芯片的过渡中，整体设计没有太大变化，Mac mini 的潜力也得到了提升。

但现在，这种设计即将改变。如果传言属实，这将是一次彻头彻尾的改造。彭博社的“苹果专家”马克·古尔曼表示，搭载 M4 芯片的 Mac mini 尺寸将大幅缩小，其占地面积将与 Apple TV 接近。新款 Mac mini 将不再是精简版 Mac。

相反，它可能是苹果在这个新时代最令人印象深刻的视觉展示，其芯片的高效率使得各种几年前技术上不可行的硬件设计成为可能。

古尔曼认为，2024 款 Mac mini——至少 M4 Pro 版本——将总共配备五个 USB-C 接口，其中两个在机身正面。对于那些将这台苹果尺寸最小 Mac 集成到家庭影院中的用户来说，它仍将只有一个 HDMI 接口。据说 USB-A 接口将被取消。嗯……也是时候向前看了。

在 Mac 产品线中，Mac mini 仍然占据重要地位。iMac 是视觉上的惊艳之作；MacBook Pro 在通行中提供强大性能；Mac Pro 和 Mac Studio 都面向专业人士和创意工作者。但对于想拥有一台 “即开即用” Mac 的客群来说，Mac mini 仍然是以诱人价格提供出色性能的低调之选。

无论其尺寸如何，Mac mini 的 BYODKM （自带显示器、键盘和鼠标） 仍然是其最大的优点。苹果可能不打算推出 27 英寸 iMac，但我们即将拥有一款极致紧凑的台式机，可以与任何你想要的显示器搭配使用；而且软件前景也非常好：经过重新设计的 Mac mini 在 macOS Sequoia 发布后不久推出，新系统增加了一些实用功能，包括 iPhone 镜像和窗口平铺。

除非出现某种巨大的、不可预见的严重问题，否则那些 mini 老用户应该会立即预订 M4 Mac mini 作为新家用电脑。如果硬要说担忧的话，那就是苹果会以某种方式人为地限制 Mac mini，以免它抢走 Mac Studio 太多风头。但情况至少不会太过分。截至目前，Mac Studio 在 CPU 和 GPU 性能方面轻松胜出，而且它还有其他优势，如 SD 卡插槽和更快的以太网。预计无论 M4 机型何时推出，这些优势都将存在。

苹果的 Mac 产品线从未有过如此良好的发展态势。对于那些多年来一直使用该公司产品的人来说，这仍然难以置信——即使在苹果芯片时代已经如此深入的当下。我们经历过一些黑暗的日子。但有了一款看起来既像电视盒子又像微型 PC 的新 Mac mini，苹果似乎准备再次推出 M 系列的奇迹产品——这将是其又一项突出成就。

上周，苹果营销负责人 Greg Joswiak 在社交媒体上表示，该公司计划本周发布与 Mac 产品线相关的消息。坊间传闻称一众搭载 M4 芯片 Mac 的机型即将发布。静待苹果会端出怎样一盘菜吧。