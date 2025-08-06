马上又到苹果秋季新品季，一年一发的 iPhone 要来了。如今苹果手机真的很无聊——动不动就有泄密、爆料流出。但不管怎样，还是老样子，今次动点科技就来帮大家盘点一番有关 iPhone 17 系列的传闻。

首先最大变动可能是苹果会砍掉“Plus”，改用“Air”来命名最新的轻薄款产品——但据说它的电池会比较小，可能要同步上新 MagSafe 电池包来掏空你的钱包。另外，Pro Max 机型可能会更名为“Ultra”。好消息是，据说本次 17 系列的外形会有大变化，而屏幕、相机和性能等部分也会有所升级。最后，大家都关心的价格，iPhone 17 Air 可能比 Pro 机型更便宜，据传约 6500 元起售。

接下来你将看到这些有关 iPhone 17 的传闻： Air；

新造型；

屏幕、相机、性能 +++；

自研芯片、续航与充电；

价格与发售日。

新阵容：iPhone 17 Air 与 Ultra？

彭博社报道称，在最近的四款 iPhone 中，Plus 机型表现最差，苹果计划用一款更轻薄的 iPhone 来取代它。

综合多方传闻，这款机型将配备 6.6 英寸屏幕、单颗 4800 万像素后置摄像头以及至少 8GB 的运行内存（以支持 Apple Intelligence，最高可达 12GB）。而为了与 MacBook Air 和 iPad Air 保持一致，苹果可能会将其命名为“Air”。彭博社的马克·古尔曼说，苹果原本计划为 iPhone 17 Air 提供无接口设计，但由于欧盟的 USB-C 接口强制要求，最终无奈放弃。

苹果计划打造“整个科技行业同类别中最薄、最轻的产品”。 这款轻薄机型据称厚度仅为 6.25 毫米，预计将打破 iPhone 6（6.9 毫米）的史上最薄 iPhone记录。今年 4 月，爆料者 Majin Bu 分享了 iPhone 17 Air 和 17 Pro Max 模型的图片，厚度差异相当明显。

这种轻薄设计的一大缺点是底部可能没有空间容纳扬声器，因此该机型很可能只配备顶部扬声器。此外，耐用性也有一定顾虑。古尔曼表示，为了避免重蹈 iPhone 6 Plus 容易弯折的覆辙，苹果将 17 Air 的屏幕尺寸从 6.9 英寸缩小到 6.6 英寸。不过， Majin Bu 分享的 Air 照片还是让人担心它可能容易被掰弯。

17 Air 轻薄设计的另一个缺点，是没办法塞下大电池。据爆料，其电池容量仅为 2800mAh，比 iPhone 16 的 3561 毫安时少了 20%。根据 The Information 的说法，苹果正两面下注，只将 10% 的产量用于这款产品。报道还指出，为了弥补电池容量低的问题，苹果甚至可能重新推出当初随 iPhone 12 发布的 MagSafe“尿袋”。

其他三款机型很可能将保留原有名称，不过有传言称 17 Pro Max 将更名为“Ultra”。爆料者 Ice Universe 说，17 Pro Max 的厚度可能会略有增加，从 8.25 毫米增加到 8.725 毫米，以便容纳更大电池。

外观大变

过去五代 iPhone 外观相似，而 iPhone 17 系列可能会发生重大变化，尤其是在背面。

预计所有新款 iPhone 都将采用凸起的圆角矩形摄像头设计。根据 Majin Bu 在 2 月份分享的 CAD 渲染图，iPhone 17 可能保留 iPhone 16 的垂直摄像头凸起设计，但 Slim / Air、Pro 和 Pro Max 机型可能会采用与 Google Pixel 9 Pro 类似的水平矩形凸起。

尽管有传言称 iPhone 17 将采用双色设计（凸起和背面其余部分颜色不同），但古尔曼排除了这种可能性，并援引一位消息人士的话说，“摄像头区域将与设备的其他部分颜色相同”。

爆料者桑尼·迪克森（Sonny Dickson）最近证实了这一说法。迪克森表示，这四款手机都将提供黑色和银色（略带白色）。此外，标准版 iPhone 17 可能提供绿色、浅蓝色、紫色和钢灰色（Steel Gray），而 iPhone 17 Air 可能提供浅蓝色和浅金色。另一方面，iPhone 17 Pro 机型除了传统的黑色和银色外，还将提供灰色、深蓝色和“令人惊喜”的橙色。

目前尚不清楚苹果是否会继续使用钛金属作为 Pro 机型的机身。The Information 表示，所有 iPhone 17 机型都将采用铝制框架。但一位爆料者否认了这一说法，声称 17 Pro 机型将继续使用钛金属。

据分析师郭明錤称，iPhone 17 Air 正面用于灵动岛的药丸形缺口将比目前的 iPhone 16 机型略小。

此前有消息指，iPhone 17 Pro Max 将为 Face ID 配备新的“金属镜头”，从而缩小灵动岛的尺寸。最近，分析师 Jeff Pu 则表示，这项技术可能会扩展到所有四款 iPhone 机型。

屏幕改进

在四款 iPhone 机型中，预计两款将承袭现有屏幕尺寸，另两款将有所变化。据显示屏分析师 Ross Young 所述，Pro 和 Pro Max 机型将继续分别采用 6.3 英寸和 6.9 英寸屏幕。

不过分析师 Jeff Pu 表示，标准版 iPhone 17 屏幕尺寸可能会从 6.1 英寸增加到 6.3 英寸（约 6.27 英寸），这可能是因为灵动岛尺寸更小，同时加入了用于 Face ID 的超透镜。至于 iPhone 17 Air，虽然大多数报道都显示其屏幕尺寸为 6.6 英寸，但 Young 坚持他之前的说法，即 6.55 英寸。

显示屏面板方面，ETNews 去年 10 月称，苹果将在所有 iPhone 17 机型上使用相同的低温多晶氧化物 (LTPO) 面板。这表明所有新机型都可能配备 120Hz ProMotion 刷新率和常亮显示 (AOD) 功能——迄今为止，苹果仅限于 Pro 机型提供此功能。然而，国内的一位爆料者最近驳斥了这些说法，称基础版和 Air 版的面板是标准的 120Hz 显示屏，而不是支持自适应刷新率的 ProMotion 显示屏。

与此同时，ETNews 认为，三星将为 17 Pro 和 17 Pro Max 机型生产面板，而 LG 将为基础版和 Slim / Air 版生产面板。

苹果还在为 17 Pro 机型研发一种新的防反射、防刮涂层。预计它将比目前的超瓷晶面板 (Ceramic Shield) 更耐刮擦。苹果还可能使用在 iPad 和 Mac 上使用的纳米纹理玻璃。

相机升级

iPhone 长期以来都配备 1200 万像素前置摄像头，但随着 iPhone 17 全部四款机型均配备 2400 万像素前置摄像头，这种情况即将改变。郭明錤表示，这些摄像头将被放置在灵动岛的更中央位置。

据 Jon Prosser 说，iPhone 17 的摄像头预计还将支持双摄像头录制视频。另一个苹果粉丝梦寐以求的功能是 5 倍变焦。不过韩国媒体 Elec 认为这项功能将仅限于 17 Pro 机型。

至于 Pro 机型，iPhone 17 Pro Max 将成为首款配备三颗 4800 万像素镜头的 iPhone，包括广角、超广角和四棱镜。郭明錤说，四棱镜“本质上是一种潜望镜，或者说是一种通过玻璃多次弯曲光线的方法。自 2017 年以来，其他手机制造商也在其相机中使用了该技术，以便将远处的拍摄对象拉近到智能手机的视野”。与常规数码变焦相比，这可以减少画质损失。目前尚不清楚 17 Pro 是否会采用同样的相机配置。

还有传言称 iPhone 17 Pro 系列将支持 8K 视频录制，但 iPhone 16 Pro 机型也曾传出类似传闻，但苹果最终还是坚持使用 4K 制式。

另一方面，iPhone 17 Air 预计将配备一颗 4800 万像素的后置单摄像头。此外，The Information 表示至少有一款 iPhone 17 机型将配备机械光圈，允许用户手动调节镜头开度，从而调整进光量。目前，所有 iPhone 机型都采用固定光圈。

性能提升

苹果每年都会升级手机芯片。不出意外的话，iPhone 17 和 17 Air 预计将搭载 A19 芯片，而 Pro 机型将搭载 A19 Pro 芯片。然而，有传言认为基础款 iPhone 17 可能搭载 A18 芯片。

内存方面，预计 17 Pro Max 将搭载 12GB RAM，基础款和轻薄款预计将搭载 8GB RAM。郭明錤预计 17 Pro 机型将搭载 8GB RAM，而 Jeff Pu 则表示是 12GB。另一方面，爆料者 Digital Chat Station 预计所有 iPhone 17 机型都将搭载 12GB RAM，以支持 Apple Intelligence 功能。

自研芯片

ET News 指出，在开发了A系列和M系列芯片后，苹果可能会进军电池研发领域。据说，苹果目前正在开展电池研发项目，并计划将其纳入“2025年后发布的产品”。目前的重点是调制解调器。

我们终于看到了苹果在iPhone 16e中使用的自研的C1调制解调器。C1支持低于6GHz和C波段的5G频谱，但不支持其他iPhone 16机型可用的更快毫米波（仅美版支持）。这限制了iPhone 16e在毫米波可用区域的最大网速潜力。

苹果目前在iPhone 16机型中使用博通的Wi-Fi 7技术。郭明錤表示：“所有2025年下半年推出的新款iPhone 17机型都将搭载苹果自主研发的Wi-Fi芯片。” 只有iPhone 17 Slim将搭载C1。他说这应该可以降低成本并“增强 Apple 设备之间的连接性”。

Jeff Pu 去年 11 月还表示，苹果将在 2025 年下半年为 iPhone 17 Pro 搭载 Wi-Fi 7 芯片。

另一个关于硬件的传闻是，该芯片可能会加入均热板。这项技术通过将热量分散到更大的表面积来降低发热。该组件已在高端 Android 手机中使用，可以帮助苹果避免之前部分 Pro 机型面临的发热问题。

续航与充电

预计四款 iPhone 17 都将配备苹果去年推出的 ElectRelease 粘合剂。此前，这种粘合剂仅限于 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 使用，现在将扩展到 Pro 机型，使维修和更换更加便捷。

iPhone 17 Air 预计将配备一块容量为 2800mAh 的小型电池，而 iPhone 17 Pro Max 预计将配备一块容量为 5000mAh 的电池，这将是 iPhone 史上最大的电池容量。作为参考，iPhone 16 Pro Max 的电池容量为 4676 mAh。

随着 Qi 2.2 充电标准的临近，苹果也有望支持更快的充电速度。最高充电功率可能从 16 Pro Max 的 25W 提升到 17 Pro Max 的 35W。

价格与发售日

苹果很可能仍会坚持 9 月发布 iPhone 17 系列。古尔曼认为发布时间可能是 9 月 8 日那周，最有可能是 9 月 9 日和 10 日。

就定价而言，iPhone 17 Air 可能比 Pro 机型更便宜。古尔曼觉得 Air 的价格约为 900 美元（约 6500 元），与传闻中将被取代的 iPhone 16 Plus 价格接近。对于 Pro 机型，MacRumors 预计苹果将维持 999 美元（约 7200 元）的起售价。

华尔街日报似乎觉得苹果可能考虑上调新 iPhone 的价格。此次涨价由下一代功能而非关税推动。苹果通常以 100 美元的增量（国行价格对应 800 元）涨价。照此趋势来看，iPhone 17 基本款的起售价可能为 899 美元（约 6500 元），而 17 Pro Max 的起售价可能为 1299 美元（约 9350 元）。

题图经由 AI 生成