谷歌近期在旗下Gemini AI聊天机器人中推出了一项名为“Storybook”的新功能，让家长只需几句话，就能为孩子生成一本带插画和朗读的10页故事书。无论是在临睡前，还是在出行途中，家长都可以快速为孩子准备一本独一无二的读物。

使用方式很简单：输入一个故事的想法，例如“讲一个关于蜜蜂保护地球的故事”，Gemini就会生成完整的情节，并匹配一系列插画。你还可以指定插画的风格，从黏土动画、像素风、漫画，到可供上色的涂色书，选择超过十种。

此外，为了让故事更有个人色彩，家长还能上传自己的照片或孩子的画作，让AI将它们融入到故事情节中，比如把家庭旅行的照片改造成一段巴黎冒险，或让孩子笔下的角色进入一次奇妙的探险。

功能上线后，已有用户分享了他们的体验。大多数故事生成过程顺利，不过AI插画有时会出现一些意料之外的“创意”，比如鱼类角色突然多出人类手臂、电视屏幕装在了背面等。这些细节虽然无伤大雅，甚至可能让孩子觉得有趣，但在真正交给孩子阅读前，家长最好还是先浏览一遍，必要时作出调整。

目前，Storybook功能已在桌面端和移动端的Gemini应用中全球开放，支持Gemini现有的所有语言（超45种），包括中文。

对于忙碌的家长来说，这是一种省时、省力、又能保持趣味性的讲故事方式。不过，AI再聪明，也替代不了父母亲自陪伴的时刻，真正的睡前故事，可能依然需要你和孩子一起完成。

封面来源：Nong on Unsplash