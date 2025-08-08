随着《GTA 6》的发售日期已经敲定，玩家们开始关心另一个问题：这款筹备十年的超级大作到底要卖多少钱？

在 80 美元已经逐步成为当今 3A 游戏“新定价标准”的情形下，《GTA》开发商 Rockstar Games 的母公司 Take-Two Interactive 暂时还不打算给出明确答复。

在公司公布 2025 财年新一季度财报前，Take-Two Interactive 董事长兼 CEO Strauss Zelnick 接受 《综艺》杂志采访时表示：“这项公告最终会由 Rockstar 在适当时候作出。我们的目标始终是让玩家感受到超出售价的价值，因此我们长期实行灵活定价策略。你知道，整个行业的惯例通常是在发售初期定高价，有时还会推出特别版，随后再逐步降价，以扩大市场规模。我们也一直这么做。相较于大多数公司，我们更加重视用户体验——不仅因为游戏好玩，还因为玩家愿意为其支付合理价格。”

今年第二季度，《NBA 2K25》《GTA Online》以及多款移动游戏表现强劲，为公司带来亮眼成绩。Take-Two 还预计，《四海兄弟：故乡》以及接下来的《无主之地》和《NBA 2K26》也将助推业绩进一步增长。

受业绩超出预期的提振，Take-Two 将 2026 财年全年（2025 年 4 月至 2026 年 3 月）的净预订额目标上调至 60.5 亿至 61.5 亿美元，同时预计全年 GAAP 净亏损在 4.42 亿至 3.77 亿美元之间，即每股亏损为 2.40 美元至 2.05 美元。

公司还预测，7 月至 9 月这一季度的净预订额将在 17 亿至 17.5 亿美元之间，GAAP 每股亏损将在 75 美分至 60 美分之间，预计整体亏损额为 1.36 亿至 1.1 亿美元。