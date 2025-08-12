苹果公司与一家名为 Apple Cinemas 的连锁影院之间的商标纠纷正在升级。苹果上周五对 Apple Cinemas 提起诉讼，指控其“故意且蓄意使用苹果这个名字，以混淆视听谋取私利”。对此，Apple Cinemas 发表声明，表示将坚决捍卫自身品牌。

Apple Cinemas 是一家历史悠久的独立影院连锁品牌，与苹果并无任何关联。该品牌的名称源于其最初计划在罗得岛的 Apple Valley Mall 开设第一家影院，尽管该影院最终未能开业，但 Apple Cinemas 依然以这一名称运营至今。目前，Apple Cinemas 在美国共经营 14 家影院，分布于康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州、罗得岛州、纽约州以及加利福尼亚州的旧金山。

苹果在起诉书中指出，Apple Cinemas 正在美国进行全国性扩张，甚至在苹果总部及零售店附近开设影院。苹果声称，其曾多次尝试以友好方式解决这一商标纠纷，但均未能成功。此外，苹果还提到，有消费者误以为 Apple Cinemas 是由苹果运营的。自 2019 年起，苹果通过 Apple TV+ 平台发行电影和电视剧，这也使得其品牌在影视领域具有一定的影响力。

值得注意的是，Apple Cinemas 曾试图在美国专利商标局注册“Apple Cinemas”名称及“Apple Cinemas Experience”标识，但因可能与苹果的现有商标权产生混淆，于 2024 年被拒绝注册。

对于苹果的指控，Apple Cinemas 在声明中回应称，其品牌名称与苹果始终有着明确的区别，且完全符合所有适用的商标法规。该公司强调，其品牌标识清晰独特，消费者混淆的说法并无根据。Apple Cinemas 表示，他们始终以合理且透明的方式回应所有相关法律沟通，并将继续专注于以诚信的方式发展业务和品牌，正如过去十多年所做的那样。

我们致力于捍卫我们的品牌、我们的历史，以及我们以 Apple Cinemas 的名义持续经营的权利 —— 这一身份现在是，而且一直以来都与其他品牌有着明显区别，并且完全符合所有适用的商标法。 Apple Cinemas 是一家历史悠久的独立影院连锁企业，与苹果毫无关联。我们的名称反映了我们的地域根源，从未有意暗示或用于暗示与苹果品牌存在任何从属关系。此外，所谓会造成消费者混淆的说法是毫无根据的。Apple Cinemas 的品牌形象有明显区别。 对于此事相关的所有法律函件，我们都以合理且透明的方式予以回应，并一如既往地专注于诚信发展我们的业务和品牌，过去十多年来我们一直如此。

目前，苹果正在寻求经济赔偿，并要求禁止 Apple Cinemas 继续使用该名称。

