特斯拉公司 CEO 埃隆·马斯克近日在 X 上重申了特斯拉半挂卡车（Tesla Semi）的量产时间表。他表示，这款电动半挂卡车将在 2026 年实现大规模量产。

特斯拉半挂卡车项目于 2017 年底首次亮相，2022 年 12 月，特斯拉向少数客户交付了首批半挂卡车。此后，特斯拉一直在内华达州的超级工厂（Giga Nevada）附近建造一座专门用于生产这款纯电动卡车的工厂。

在过去几个月中，无人机拍摄的画面显示，特斯拉半挂卡车工厂的建设进展顺利。最近的航拍视频甚至表明，工厂已经开始安装大规模生产半挂卡车所需的设备。

马斯克此次在 X 上的发言，是在回应一位特斯拉支持者时提到的。该支持者提及微软创始人比尔·盖茨曾质疑半挂卡车因电池技术限制而不可行。马斯克则以一个笑脸表情符号和“特斯拉半挂卡车明年将实现量产”的表述作为回应。

据预计，特斯拉半挂卡车工厂在建成后，每年将能够生产 5 万辆纯电动 Class 8 卡车。尽管工厂在投产初期可能无法立即达到这一产量，但随着时间推移，有望逐步实现最佳生产效率。

特斯拉半挂卡车项目负责人丹·普里斯特利（Dan Priestley）在今年早些时候发布的一段视频中表示，公司正在为未来几个季度的量产做准备。按照目前的进度，2026 年实现半挂卡车的大规模生产是完全有可能的。