据 CNN 报道，拥有 133 年历史的伊士曼柯达（Eastman Kodak Company）正警告投资者，公司可能难以继续经营。

该公司在周一发布的财报中称，没有确定的融资渠道或可用资金来偿还约 5 亿美元的即将到期债务，对公司持续经营能力构成“重大疑问”。

柯达计划通过暂停退休养老金支付来筹集资金，同时指出关税预计不会对其业务造成“重大影响”，因为其大部分产品如相机、墨水和胶卷均在美国生产。

柯达 CEO 吉姆·康蒂南扎表示：“在商业环境充满不确定性的情况下，柯达第二季度依然在推进长期计划方面取得了进展。”

柯达发言人称，公司有信心能在贷款到期前偿还大部分款项，并对剩余债务和优先股进行修改、延长或再融资。柯达股价周二盘中一度暴跌超过 25%。

伊士曼柯达公司成立于 1892 年，历史则可追溯至 1879 年，乔治·伊士曼获得了第一项涂布板机器专利。1888 年，他以 25 美元出售了首台柯达相机。

当时摄影因技术和设备门槛高尚未普及，柯达相机旨在让更多人能轻松拍照。伊士曼提出口号：“你按快门，我们完成其余工作。”柯达称，“柯达”一词由伊士曼凭空创造，“字母‘K’是我的最爱，感觉强劲有力。”

柯达曾凭借相机和胶卷称霸市场。1970 年代，该公司在美国占据了 90% 的胶卷和 85% 的相机销售份额。保罗·西蒙的歌曲《柯达彩色（Kodachrome）》于 1973 年登顶音乐榜单。

然而，柯达未能利用其发明的数码相机技术，错失数码时代的商机。该公司 2012 年申请破产，债权人多达 10 万，债务总额达到 67.5 亿美元。

2020 年，因美国政府将柯达转型为制药原料供应商，该公司股价曾一度飙升，多次触发交易熔断。

柯达表示将继续扩大制药业务，同时持续为电影等行业生产胶卷和化学品，并授权品牌用于各类消费品。