据近期发布的一份报告显示，未来一年内，东南亚地区将有多达86%的企业采用AI智能体（AI agents）。其中，已有42%的企业完成部署，另有近44%计划在12个月内落地应用。这意味着，目前只有大约一成的企业尚未明确使用意向。

这项由IDC发布、UiPath委托开展的调查指出，AI智能体的应用正在从早期试点阶段迅速过渡到大规模实施。企业之所以加快部署，主要是希望提升员工效率、加快新产品推出速度，并提升产品和服务质量。

调查发现，AI智能体在企业中的实际成效也已逐渐显现。75%的受访者认为，它能帮助做出更明智的业务决策，72%则表示，它显著提升了整体生产力。在所有行业中，金融服务、制造业以及零售&批发领域的应用最为积极。客户服务自动化、风险管理与欺诈识别，以及提升运营效率，是企业认为最具潜力的三大应用场景。

不过，尽管市场热度高涨，AI在企业中的广泛应用仍面临多重挑战。治理机制不完善、专业人才短缺，以及较高的基础设施投入，仍是当前主要障碍。

与此同时，对于AI智能体本身而言，企业最担心的风险包括数据隐私泄露、自主行为带来的安全隐患，以及复杂系统交互引发的不可预期后果。此外，在实际推进过程中，数据安全问题、部署成本和与既有系统的兼容性，也是常见的实施难点。

尽管如此，企业对此的探索步伐并未放缓。报告显示，约八成企业正积极研究AI智能体的潜在应用场景，即便尚未进行大规模投资。当前，AI智能体与自动化工具的结合被视为重要趋势。通过“智能体自动化”技术，企业能够整合分散的AI任务，在更大范围内实现业务流程的自动化与智能调度，从而释放效率、提升弹性，并激发创新。

报告还指出，企业在引入AI智能体时，必须优先建立起可信、透明的人机协作机制，配套完善的治理体系和严格的数据保护标准。同时，也应选择具备良好扩展能力、能够与现有系统无缝对接的平台工具。

展望未来，报告认为，在快速变化的市场环境中，AI已不再仅仅只是一种选项，而是企业实现可持续增长和风险抵御能力的关键所在。