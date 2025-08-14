据 AppleInsider 报道，苹果正为 Siri 酝酿迄今为止最大规模升级计划，内部正积极推进代号“Linwood”与“Glenwood”的两大人工智能项目。

报道指出，苹果为应对生成式 AI 时代的激烈竞争，希望彻底重塑 Siri 的能力，因此内部秘密启动了“Linwood”与“Glenwood”两大 AI 项目。

其中 Linwood 是苹果自主研发的核心项目，由 Apple Foundation Models 团队构建大语言模型，全面重构 Siri 的“大脑”。该系统能理解复杂语义、维持多轮对话，并有望首次安全调用用户个人数据提供个性化建议。

苹果软件主管克雷格·费德里吉透露，该项目为“端到端的彻底重建”，承认旧架构已落后，升级后的 Siri 将从被动响应转向主动服务，将集成于 iPhone、iPad 及未来智能家居设备。

与之并行的 Glenwood 项目则代表战略转向：苹果打破苹果长期依赖自研技术的传统，正测试使用 Anthropic 的 Claude 作为 Siri 核心引擎，并曾评估 ChatGPT 与 Google Gemini。

该项目由前 Vision Pro 负责人 Mike Rockwell 统一领导，公司尚未决定采用纯自研、第三方或混合方案，选择 Linwood 可强化隐私与系统整合优势，而引入外部 AI 则可能加速追赶竞争对手。

此次 Siri 升级是苹果整体 AI 战略的关键部分，配套硬件也在同步推进。苹果正在开发具备对话能力的桌面机器人和智能家居显示屏，预计明年发布，均以新 Siri 为核心，通过软硬协同，苹果力求在全生态中实现一致的智能体验。