据悉，当地时间周三，xAI联合创始人伊戈尔·巴布什金（Igor Babuschkin）在社交平台X发文宣布离职。

“今天是我在xAI的最后一天，这家公司是我在2023年与埃隆共同创办的，”巴布什金在帖文中写道。他回忆，初次与马斯克见面时，两人曾长时间讨论AI及其未来，并一致认为有必要建立一家使命不同的新AI公司。

xAI由马斯克等人于2023年共同创立，任职期间，巴布什金在公司领导工程团队并参与核心技术研发。

据介绍，离职后，巴布什金将创立一家名为Babuschkin Ventures的风险投资公司，重点支持AI安全研究，并投资那些“推动人类进步、探索宇宙奥秘”的初创企业。他表示，创立新公司的灵感源于与“未来生命研究所”（Future of Life Institute）创始人马克斯·泰格马克（Max Tegmark）的一次晚餐交流，双方讨论了如何安全构建AI系统以造福后代。巴布什金还提到，其父母从俄罗斯移民到美国，是为了给子女寻找更好的生活。

在创办xAI之前，巴布什金曾就职于Google DeepMind，参与开发2019年能够击败顶级《星际争霸II》选手的AlphaStar系统；更早前，他在OpenAI担任研究员，参与了ChatGPT发布前的研发工作。