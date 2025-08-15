OpenAI 正在考虑增加收入的方法，而将广告引入 ChatGPT 是其中一个选项。ChatGPT 负责人 Nick Turley 在接受 Decoder 采访时表示，他“足够谦虚，不会断然排除这种可能性”，但也同时表示，OpenAI 需要“非常周到且有品味地”考虑如何将广告融入 ChatGPT。

“我们会开发其他产品，这些产品可能包含不同的维度，ChatGPT 或许并非一款广告产品，因为它对用户的目标高度负责。但这并不意味着我们将来不会开发其他产品，”Turley 说道。“我认为保留选择性是件好事，但我也想强调一下订阅模式的出色之处、它的发展速度以及许多尚未开发的机会。”

彭博社今年 3 月报道称，OpenAI 预计今年将通过订阅服务创造 127 亿美元的收入，是其 2024 年 37 亿美元年收入的三倍多。然而，该公司的支出仍然大于盈利，预计要到 2029 年才能实现正现金流。Turley 表示，ChatGPT 的总用户数刚刚超过 7 亿。根据 4 月份公布的最新数据，该服务拥有 2000 万付费用户。

“我其实并不认为我们绝大多数用户都是免费的，这必然是一种负担，”Turley 说道。“我真的认为这是一个渠道，我们可以以此为基础，为愿意付费的用户打造差异化的产品。”

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 对将广告引入公司旗舰聊天机器人表达了复杂的感受。去年在哈佛商学院的一次炉边谈话中，Altman 表示，将广告与 AI 相结合“对我来说有点特别令人不安”，并会被视为 ChatGPT 的“最后手段”。然而，在 6 月份 OpenAI 播客的第一期节目中，Altman 表示他“并不完全反对”。与此同时，埃隆·马斯克旗下的竞争对手 xAI 已确定未来将在 Grok 的回复中加入广告。

OpenAI 寻求的另一种创收方式是通过 ChatGPT 推荐从产品购买中抽成。Turley 表示，这是“我们正在与一些正在洽谈的商家积极探索的方案”，该项目名为“ChatGPT 中的商业”。Turley 表示，OpenAI 的重点是防止联盟收入影响 ChatGPT 的产品推荐。

“我们在这个领域的所有内部演示都非常清楚地表明了这一点，”Turley 说。 “我认为 ChatGPT 的神奇之处在于它可以独立选择你的产品而不受任何干扰，这一点非常重要，值得保留。”